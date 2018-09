Dujovne: "No va haber ninguna reestructuración de la deuda"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, negó ayer ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que el Gobierno esté analizando reestructurar la deuda, rechazó las versiones de dolarización de la economía y, mientras negocia con Christine Lagarde, no descartó una ampliación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. "No puedo adelantar el resultado", se limitó a responder cuando le preguntaron si busca ampliar el crédito, en medio de la discusión por el proyecto de Ley de Presupuesto 2019.

En una reunión tensa, que comenzó áspera después de que el ministro llegara más de una hora tarde (de lo que se informa aparte), Dujovne tuvo varios cruces con la oposición y recurrió a la herencia recibida combinada con "varios shocks" para explicar la crisis.

Ante una pregunta de Diego Bossio (bloque Justicialista) y otra similar de Felipe Solá (Frente Renovador) por el intento del Gobierno de modificar la Ley de Administración Financiera para eliminar las condiciones que establece para renegociar la deuda, el ministro aseguró que "en la Argentina del presidente Macri no va a haber ningún megacanje, ninguna reestructuración de su deuda". "Por eso estamos convergiendo hacia el equilibrio primario. Para garantizar que nunca más en la Argentina vuelva a haber default", señaló.

"Las condiciones hoy no nos permiten llevar adelante operaciones que mejorarían el perfil del endeudamiento argentino. Por ejemplo, si quisiéramos canjear deuda en dólares por deuda en pesos, no se puede. Uno no puede venir al Congreso a pedir autorización para cada una de esas operaciones", agregó el funcionario.

Además, rechazó las versiones sobre una dolarización. "La Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema cambiario de las cualidades que se mencionan. El esquema de flotación es el que ha adoptado este gobierno", aseguró, luego de que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, abriera el debate al recomendar el regreso de la convertibilidad. Y en línea con ese tema, Dujovne agregó: "No estamos negociando préstamos bilaterales extraños".

Uno de sus antecesores en el cargo, hoy diputado del PJ-FpV, Axel Kicillof, lo interrogó por las cifras de desempleo, que se conocieron en la tarde de ayer. "El aumento del desempleo nos duele, sabemos que tenemos que trabajar para revertir esa situación. Pero también hay que recordar el contrafáctico de qué hubiera pasado. Miremos Venezuela con un 85% de pobreza. Tenemos que recordarlo siempre", respondió Dujovne al ex ministro.

Defendió además la muy cuestionada puerta que abre el Presupuesto para la utilización de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. "No es más que usar el FGS para lo que ha sido creado. Que no es otra cosa que atender el pago de las jubilaciones y pensiones en la Argentina, toda vez que hoy tenemos un déficit previsional estructural. Todo el déficit de la Argentina está más que explicado por el sistema previsional", detalló.

Justificó además la decisión del Gobierno de intentar rescatar los contratos de Participación Público Privada (PPP) con la creación de un fideicomiso luego de que varias de las empresas participantes resultaran involucradas en la causa de los cuadernos. "Esta herencia que hemos recibido de esta orgía de corrupción nos está generando un problema inesperado para llevar adelante los proyectos de PPP, por eso proponemos esta solución", indicó.

Tras cruces (ver página 3), Dujovne lamentó que ningún diputado le haya presentado ideas de austeridad. "En todas las alocuciones no he encontrado propuestas de ahorro. Sólo de aumentos del gasto", criticó.