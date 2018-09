Negocian con el FMI cambiar las metas de inflación por agregados

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para llegar al acuerdo Parte II continúan. La misión del organismo, liderada por el italiano Roberto Cardarelli, sigue en Buenos Aires. Por ahora desde el Gobierno y el FMI prefieren no poner una fecha determinada de cuándo se hará el anuncio, que incluiría una ampliación de los u$s 50.000 millones pactados en junio y cambios de política económica que contemplaría la partida de defunción del esquema de metas de inflación y el viraje hacia uno de agregados monetarios.

Si bien en un primer momento el Gobierno apostó a que se adelantaran los desembolsos previstos para 2020 y 2021 para poder utilizarlos en 2019, lo que daría la posibilidad de contar con un colchón de u$s 29.000 millones el año próximo, luego se avanzó hacia una ampliación, que si bien no fue confirmada tampoco fue descartada por fuentes oficiales.

Fuentes cercanas a la negociación afirmaron que el piso que se negocia es de u$s 65.000 millones, aunque desde Hacienda mantienen hermetismo al respecto. No obstante, lo que se conversa incluye aspectos que hacen no sólo al monto del stand-by, sino a otras cuestiones relacionadas con la política fiscal, monetaria y pautas en las metas que deberá cumplir el país.

Según pudo saber El Cronista, estas discusiones incluyeron en un primer momento la posibilidad de modificaciones en la política monetaria para implementar un sistema conocido como bandas de flotación (o crawling bands), parecidas a las que aplicó Chile o Israel, luego se pasó a mantener el esquema de flotación, con intervenciones en el mercado, pero en vez de con metas de inflación, virara hacia el control de agregados monetarios. De hecho, las estimaciones de inflación incluidas en el proyecto de Presupuesto que se empieza a discutir en el Congreso son eso, estimaciones, no metas. Y, de ser targets, para 2018 sería el cuarto objetivo, lo que la hace poco creíble con tantos cambios.

En su exposición de ayer en Diputados, Nicolás Dujovne descartó que se esté por dolarizar la economía y prometió que se iba a conocer el nuevo acuerdo "mucho antes" de que termine la discusión presupuestaria. "No puedo adelantar el resultado de la negociación con el FMI. Lo que sí quiero decir es que la Argentina no está embarcada en ninguna negociación de ningún esquema cambiario de las cualidades que se mencionan. No hay ningún cambio en el esquema monetario", sostuvo ayer el ministro (ver pág. 2).

Por otra parte, a través de su vocero principal, el FMI reafirmó ayer el apoyo a la Argentina y resaltó los avances en las negociaciones técnicas, pero manifestó que no hay fecha prevista aún para cerrar el nuevo entendimiento y ni para la cuestión sea tratada por el directorio ejecutivo del organismo.

"Se han conseguido importantes avances hacia los planes de fortalecimiento de las políticas económicas de Argentina apoyados por el acuerdo stand-by del FMI", sostuvo Gerry Rice en una conferencia de prensa desde Washington. "Estamos trabajando muy duro para concluir estas conversaciones a nivel de equipos pronto", añadió.

Rice se negó a revelar detalles de los puntos en discusión y aseguró que no hay un cronograma específico sobre cuándo el Directorio Ejecutivo (Board) del FMI podría considerar una propuesta para Argentina. Pero enfatizó que la entidad busca la aprobación "en poco tiempo". Y agregó que "se intenta imprimir un sentido de urgencia" en torno al nuevo acuerdo.

Consultado sobre el proyecto de Presupuesto 2019, respondió: "Pensamos que era muy importante que protegiera el gasto en asistencia social y salud", señaló Rice. "Creemos que esto es clave a la luz de los desafíos económicos que enfrenta el país".