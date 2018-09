A pesar del dólar, los textiles reclaman una política industrial

"Estamos afrontando un momento muy crítico, pero somos optimistas. Siempre en la Argentina hemos pasado este tipo de situaciones y en algún momento se sale”, afirmó el presidente de la Fundación Pro Tejer, Yeal Kim, en un encuentro con periodistas antes de inaugurar la conferencia Pro Textil 2018 en el hotel Hilton.

Acompañado por varios miembros de la mesa chica de la entidad, el empresario de origen coreano resumió lo que piensan en uno de los sectores más golpeados por la actual coyuntura económica. El contexto es negativo, persisten los problemas que afectan a la competitividad como las altas tasas de interés, los costos energéticos, la escasez de infraestructura adecuada y la alta carga fiscal, entre otros puntos.

Pero el nuevo tipo de cambio les permitió sacar la cabeza del agua y avizorar un escenario algo mejor para el 2019.

Sin embargo, hay una coincidencia generalizada en que el gobierno actual no tiene política industrial y que la mejora lograda por el salto del dólar tiene altas posibilidades de disiparse con la inflación.

Con un mercado que se viene resintiendo fuerte en los últimos años, y la expectativa de que seguirá cayendo en 2019, la esperanza del sector textil es que la producción nacional pueda reemplazar a las importaciones, que ahora se volvieron costosas para las marcas de ropa y los retailers.

Incluso, muchos empresarios de la industria comenzaron a recibir llamados de clientes para que les produzcan para el próximo invierno.

“Las ultimas compras de producto importado fueron en abril, antes de la devaluación. Ahora esperamos crecer nosotros”, confió el economista de la fundación, Ariel Schale.

El mercado tuvo una caída de 26% respecto de 2015 y se espera que contra 2017 se reduzca este año 9 puntos porcentuales. A fin de 2018, se estarán consumiendo menos de 400.000 toneladas, de los cuales el 60% es importado y el 40%, nacional. Esa composición puede cambiar a partir del nuevo tipo de cambio, esperan los textiles.

De todas maneras, en el sector esperan más despidos y suspensiones para lo que resta del año. De acuerdo con los datos informados por Pro Tejer, entre diciembre de 2015 y junio último se perdieron 13.000 puestos de trabajo formales de la cadena textil-indumentaria; y para el cuarto trimestre “se espera más destrucción de empleo”, admitió Kim.

“Creemos que estamos en el piso del consumo y que a partir de ahora deberíamos empezar a crecer”, sostuvo el vicepresidente de la fundación y miembro del comité ejecutivo de la UIA, Jorge Sorabilla.

El nivel de actividad de la industria registró una caída del 16,4% en 2017 respecto de 2015, mientras que en los primeros siete meses del 2018 el sector registró una contracción del 8% respecto de igual período del año anterior. El uso de la capacidad instalada se ubica en un promedio del 54%, cuando en 2017 estaba en el 61% y en 2016, en 68%.

En cuanto a las posibilidades de exportación que abrió el nuevo escenario cambiario, los referentes del sector coincidieron en que no se puede salir a colocar los productos en el exterior de un día para el otro y qué hay que ver qué sucede con la inflación para medir la competitividad.

“Para nuestro sector no hubo gradualismo. El dólar alto lo tenemos hace poco pero hay inflación e incertidumbre. Si el gobierno no mejora las tasas de interés, los impuestos y el costo de la energia, entre otros puntos, todo lo que podamos hacer desde el sector privado se lo come la caja negra que es el Estado”, aseguró Sorabilla. Para el directivo de TN & Platex, “la situación actual no se resuelve solo con equilibrio fiscal, sino que el gobierno debería trabajar en políticas que promuevan la producción y el consumo”. Kim fue más allá y planteó: “Si el gobierno quiere mantener la estructura del Estado y todos los planes sociales, como industria no somos viables”.

Por su parte, el secretario de Pro Tejer, Luciano Galfione, agregó que “un proyecto exportador lleva tiempo” y que “requiere de por lo menos dos años de inversión y trabajo”.