"La Argentina está atada al FMI y, para esta entidad, la economía verde es una prioridad"

Recientemente Juan Verde, presidente de Advanced Leadership Foundation, una fundación con sede en Washington que persigue promover y desarrollar la próxima generación de líderes empresariales, sociales y políticos visitó la Argentina para avanzar con planificación y organización de la tercera cumbre Economía Verde. El evento se realizará el 15 y 16 noviembre en Córdoba.

Verde es un reconocido estratega internacional para el sector privado y público. Diseña soluciones innovadoras para atraer inversiones extranjeras, acelerar el desarrollo económico y establecer alianzas estratégicas. Se especializa en economía sostenible. En el ámbito corporativo, ha asesorado a empresas como: Google, Cisco, SAS y el Banco Santander en los Estados Unidos. También colaboró con instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad de Harvard y el Banco Mundial. En el ámbito político, trabajó con algunas de las personalidades más importantes de los Estados Unidos como los ex Presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex Vicepresidente Al Gore, el fallecido Senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado, John Kerry.

- ¿Cómo evalúa la agenda argentina de economía verde?

En la Argentina, no se ha hecho nada en estos temas en los últimos 15 años. La mala noticia es que el mundo va por otro lado y de este modo los argentinos se fueron quedando aislados. Incluso, otros países de América latina están mucho más avanzados, en renovables por ejemplo, como Brasil y Chile. La buena noticia es que el país puede dar un salto a la vanguardia.

- ¿Por qué se fue por un camino distinto a nivel local?

El principal motivo tiene que ver con quedarse afuera de los mercados internacionales. No había financiación. En 15 años, no se invirtió en eficiencia energética. Tuvo que ver con el aislamiento financiero del país.

- ¿Qué rol tiene la economía verde en el marco del G20?

La economía verde es un tema de mucha relevancia para el G20. Ya no es un tema aspiracional. Todos los países están de acuerdo de que tienen que hacer algo para luchar contra el cambio climático. De hecho, la actitud del presidente Trump no refleja la voluntad del pueblo norteamericano en relación a este tema. El 76% de los estadounidenses quieren que su Gobierno haga más para combatir el cambio climático y apueste por la economía verde. 23 de los 50 gobernadores en EE.UU. firmaron un acuerdo, en el cual se comprometen a cumplir con el Acuerdo de Paris de manera independiente del Gobierno Federal. Los países no dijeron que como Estados Unidos se retiraba, ellos iban a hacer lo mismo. Al contrario, doblaron la apuesta.

- ¿Qué particularidades de liderazgo observa en la Argentina?

Estamos siendo testigos de un momento de transición, políticamente hablando. Pasamos de partidos tradicionales a nuevos movimientos ciudadanos. Este fenómeno lo vemos en la mayoría de los países desarrollados. La inmensa mayoría de la población argentina está harta de los políticos tradicionales y quieren una apuesta nueva. Macri llegó al poder en este contexto. Estamos en un momento de nuevos líderes políticos. La gente está buscando alternativas de fomentar la sociedad civil.

- ¿En coyunturas de crisis, cómo la que está viviendo el país, qué lugar queda para la economía verde?

Mucha gente comete el error de pensar que, en momentos de crisis, los países no pueden permitirse el lujo de ser verdes, que tienen que centrarse a corto plazo en el desarrollo económico y que solo después pueden pensar en el medio ambiente. Este es un planteo del pasado y no refleja para nada la realidad actual. Hoy, la Argentina está atada al Fondo Monetario Internacional y para esta entidad la economía verde es una prioridad. El BID dijo que entre un 30% y un 40% de todas sus inversiones tienen que tener un componente de economía verde.

- ¿Las empresas están de acuerdo con este paradigma?

El sector privado en todo el mundo está ganando dinero con la economía verde. ¿Por qué las empresas argentinas no irían a hacerlo? Muchas veces seguimos pensando de forma elitista. Se piensa al cambio climático como algo ético-moral. Este es un enfoque erróneo. Este es un tema económico. Para la Argentina, es una gran oportunidad entender que los hábitos de consumo del mundo están cambiando. Por ejemplo, en relación al litio, la Argentina es uno de los países de mayor potencial. El oro blanco del siglo XXI es una oportunidad de negocio enorme para el país. Puede dar un impulso económico grande.

- Teniendo en cuenta la economía verde, si fueras asesor del próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué políticas propondrías en materia de migraciones?

Hay muchas miradas sobre este tema. Uno de los motivos principales por los que llegan migrantes Centroamericanos a Estados Unidos es por la falta de oportunidades económicas. Esto hace la gente vaya a buscar nuevas oportunidades. No tiene sentido la actitud actual del presidente Donald Trump de crear muros. Si hay demanda de trabajo, las personas necesitadas van a buscar la manera de entrar igual. Yo considero que habría que apostar por el desarrollo económico de los países de la zona del Caribe. Porque, si hay empleo y oportunidades, las personas no van a querer ni tener necesidad de migrar.

- ¿Cuál considerás el mayor reto vinculado a la economía verde?

La concientización. Los políticos solo cambian cuando hay una demanda social. No hay factores más potentes que el voto y la decisión de compra. Los consumidores y los votantes son los que pueden cambiar el mundo.