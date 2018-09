Sin el lápiz rojo de Lopetegui, revive la chance de construir Chihuido

Una línea en el presupuesto le dio la viabilidad que el ex vicejefe de gabinete Gustavo Lopetegui había señalado que carecía. Ahora, en el listado de emprendimientos del proyecto de presupuesto se "colaron" $ 500 millones para la obra de Aprovechamiento Multipropósito Chihuido, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, asegurando la continuidad de la discusión. Y una reunión en el Palacio de Hacienda en las últimas horas volvió a la vida a la obra en la provincia de Neuquén.

La obra multipropósito en Neuquén había sido descartada por Lopetegui en medio del plan de ajuste acordado con el FMI. Ese hecho había generado un conflicto de alcances diplomáticos con Alemania, país que volvía a la Argentina a financiar una obra de infraestructura y lo hacía en la de mayor envergadura de la administración Cambiemos: u$s 2000 millones.

La Corporación América, grupo cabeza de la UTE que había ganado la obra, confirmó los encuentros y la intención del Gobierno de reactivar la obra. Pero aclararon que están en las primeras conversaciones.

"Es un gesto político" para el gobernador (Omar) Gutiérrez, explicaron desde la Casa Rosada. "Estamos a la espera de poder avanzar. Y pusimos $ 500 millones porque en caso de que avance, tenemos algo específico para empezar. Aunque no signifique el 15%. Es una obra primordial", agregaron. De todas formas, explicaron que las conversaciones recién están recomenzando.

Chihuido es una represa hidroeléctrica que implicaráu$s 2200 millones, lo que la posicionaría como la obra de infraestructura más importante de la administración Cambiemos. De ese monto, el 85% lo iban a aportar proveedores alemanes e italianos. En especial, u$s 1600 millones que iban a llegar con aval de Euler Hermes, la agencia de exportaciones del gobierno alemán. "Esto es bastante inusual de parte del país europeo en la Argentina, cuando Lopetegui los citó para decirles que no se haría los alemanes no entendieron por qué", explicó una fuente off the record. El faltante lo aportaría la Agencia Aseguradora Italiana Sachi.

Ahora que se retomaron las conversaciones, y si las partes logran convencerse mutuamente de la seriedad para avanzar y se sortear el inconveniente que podría ser una obra de este número con el Fondo mirando las cuentas y la ausencia del 15% local que cumple el rol de "cobertura del riesgo soberano", durante el 2019 podrían empezar las obras. Los impulsores son tan optimistas que hasta especulan con que la canciller Angela Merkel podría venir a la Argentina antes de la cumbre de jefes de Estado del G20 para bendecir la inversión.

El problema es, por un lado, que el FMI está revisando los gastos del presupuesto. Los $ 500 millones apenas llegan a u$s 12 millones (con el dólar a $ 40,10) lo que no alcanzaría a cubrir el 15% de u$s 2200 millones. Una idea que se trabaja es la creación de un fideicomiso en donde Neuquén aporte con regalías petroleras, pero aún no se definió el modelo.