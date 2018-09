"Un sistema tributario inteligente es prioridad"

Bruno Sanguinetti es un joven oriundo de Posadas, Misiones. Hoy, no solo administra una empresa familiar de bienes raíces, sino que oficia de chair del G20 YEA Argentina. La Alianza de Jóvenes Emprendedores del G20 (YEA, por sus siglas en inglés) se reúne en cumbre todos los años, antes de la de los jefes de estado del G20, con unos 300 a 400 delegados. A un día del encuentro, Sanguinetti comenta cómo trabaja el grupo y cómo se fija la agenda.

- ¿Cómo se generó el eje de esta edición?

El año pasado, durante la cumbre de Berlín, los delegados participantes seleccionaron cuáles eran sus prioridades. La número uno fue educación de calidad. La dos, un programa de movilidad para emprendedores, para que puedan viajar por todos los países del G20 sin tantas trabas como existen hoy. La tercera: un sistema impositivo inteligente. El de la educación es un tema muy amplio. En este tiempo se armó un reporte sobre las nuevas habilidades que se precisan, no solo entre los emprendedores, sino también en la educación en general.

- ¿Cuánto de sus discusiones o conclusiones se materializan luego en políticas concretas?

Es difícil de responder. Pero te puedo dar ejemplos: los delegados del G20 YEA plantearon el tema de un sistema impositivo inteligente en la conferencia del año pasado en Berlín. El B20 lo está trabajando ahora y los Estados del G20 lo van a trabajar en función de las recomendaciones que le hagan. Todo depende después, de cada gobierno y de cada país. Somos 20 países con 20 culturas y realidades diferentes.

- ¿Cómo se articulan las necesidades de los jóvenes empresarios de mercados tan diversos?

Lo que se busca es abordar temas que nos alcancen a todos.

Si me preguntás de Misiones, están los costos laborales, los ingresos brutos, las tasas altas. A una persona en Sudáfrica o en Inglaterra, tal vez eso no le afecta en nada y hasta hay que explicarles qué son. Se busca un diálogo y un acuerdo sobre las problemáticas que afectan a la mayoría, en un mundo tan globalizado. Por ejemplo: una visa para emprendedores.

- ¿Cuánto suma y cuánto quita el no ser parte del entramado oficial del G20?

La alianza se crea en 2009 y lo que busca es representar la voz de los jóvenes emprendedores. Para nosotros, es importante ser reconocidos como un engagement group, pero eso hay que ganárselo. Por suerte hemos tenido mucho respaldo y reconocimiento, incluso el año pasado en Berlín, por parte del B20. En la Argentina, CAME está estrechamente vinculado con el task force de PyMEs del B20; lo mismo que las mujeres, y para nosotros, como jóvenes empresarios, es fundamental contar con el respaldo de CAME para hacer esta actividad, y dentro de ese respaldo, el del sector y el del propio presidente de CAME Joven. A nivel alianza, entendemos que si seguimos trabajando así, vamos a lograr el objetivo.