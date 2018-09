Las cartas del Central para controlar el dólar: ventas de contado vs subastas

Hay que frenar al dólar y sin la existencia de oferta de legítima de la mano de privados, es el Banco Central (BCRA) el que tuvo que salir a abastecer al mercado, a veces para pisar el tipo de cambio y otras para ponerle techo.

Para inyectar dólares la entidad que dirige Luis Caputo recurrió a dos estrategias. Una fue las ventas mediante subastas y la segunda ventas de contado.

En el caso de las subastas, tras anunciar el acuerdo de ayuda con Fondo, el BCRA dio a conocer el 21 de junio su decisión de subastar cada mediodía dólares provenientes del organismo por cuenta y orden del Ministerio de Hacienda. Fue de a bloques de u$s 100 millones en días hábiles que luego redujo a u$s 75 y u$s 50 millones hasta que el 13 de agosto, el Ministerio de Hacienda que había decidido "discontinuar las ventas de dólares diarias".

Sin embargo, luego de ello la entidad volvió a realizar subastas con fondos propios. Cuando vende bajo este sistema la autoridad monetaria emite un aviso al Mercado Abierto Electrónico (MAE) donde anuncia el monto a licitar y el horario. La entidad recibe ofertas y marca un precio de corte en base al cual adjudica o la totalidad de lo subastado o una parte de ella, lo cual es informado luego en otro comunicado.

El Central usó este método hasta tres veces en una rueda para aplacar y contener la demanda.

Sin embargo, en las últimas ruedas la entidad salió a “vender de contado” o “en contado”. “En estos casos el Central vende directamente a quienes ve en pantalla que están demandando dólares”, explicó un operador. La entidad no lo anuncia y los jugadores saben que se hace presente “por las fichas que juega”. “Son números grandes, ahí sabes que es él”, graficaron.

“Lo único que calma al dólar es que el Central ponga plata en el mercado, que intervenga. Hoy no hay ni confianza ni oferta legítima y eso se paga”, graficó el analista financiero Christian Buteler en diálogo con El Cronista.

Planteó que en el mercado actual, falto de confianza y de oferta legítima, “no pasa por la forma en la que decide intervenir, sino por la contundencia y la decisión que tome en hacerlo”. “No veo en las diferencias de intervención alguna más exitosa que otra. Ganó y perdió en las dos, lo que cambia es la percepción, es ver un banco central que decidió contener el dólar y no dejarlo ir más.

Gustavo Quintana, de PR Cambios explicó que mediante las ventas de contado el BCRA vende directamente” a quién lo solicita, al banco que lo pide, se mueve según la demanda que ve en pantalla”.

“En la subasta vende al mejor postor y adjudica o no. Licita cierta cantidad y adjudica la que quiere a un precio de corte y el resto, las que no le convienen las rechaza”, precisó.

Otro punto es que en la subasta el Central informa cuánto vendió, es decir adjudicó del total ofrecido, mientras que en las ventas contado lo calcula el mercado según los movimientos que ve en pantalla. “Hay cantidades, monto, que solo mueve el BCRA. Son fichas grandes”, explicó.

“Para el BCRA la principal diferencia que tiene el llamado a subasta y la venta directa dólares mayoristas en contado inmediato es que, en la primera, el Central tiene la capacidad de evaluar todas las ofertas a distintos precios y cantidades que ofrecen los bancos, determinar un precio de corte y finalmente alocar una suma de divisas que considere en línea con la estrategia de la mesa durante esa rueda”, explicó Emiliano Cabrera, equity trader de Balanz.

Además, agregó: “Cuando el Central o algún banco oficial opera de forma directa en el mercado de dólar en contado inmediato, las posturas no necesariamente están en la pantalla y el mercado fluye con otra dinámica”.

Leonardo Svirsky, de Bullmarket Brokers señaló que subastar y vender a contado “son métodos diferentes”. “En venta contado el Central puede agredir directamente, es decir darle a los que pagan, sin mostrar la oferta. En cambio la subasta es anunciada”, detalló.

Los hombres de mercado coinciden en que en días clave la entidad suele comenzar con operaciones contado y cuando la confianza no llega y la plaza no se calma la opción es saltar a subastas por su “efecto psicológico”.

“Hay días que el mercado necesita saber que el Central va a marcar la cancha y en eso las subastas tiene efecto pacificador”, graficó Buteler.