Presupuesto 2019: Santa Cruz es la única provincia que recibirá menos fondos

El proyecto de Presupuesto 2019 que el Ministerio de Hacienda envío a la Cámara de Diputados prevé un incremento del 26,9% de los gastos totales de la administración para 2019.

Sin embargo, en el desglose por ubicación geográfica se pueden observar diferencias significativas.

Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz tiene un presupuesto en 2018 de $ 26.914 millones. La previsión de gastos para 2019 es de $ 21.811. Es decir, una reducción del 19% en términos nominales (lo que quiere decir que el ajuste es mucho mayor si se tiene en cuenta el impacto de una inflación que terminará 2018 arriba del 40%).

La provincia gobernada por Alicia Kirchner es la única a la que el proyecto le destina un monto menor que el año pasado.

Además, en el monto total sólo supera a Tierra del Fuego, que tiene un presupuesto de $ 13.656, pero un incremento nominal del 34,5% interanual.

El gasto de Santa Cruz no es el único que se reduce incluso en términos nominales. El ítem "Interprovincial" tiene un ajuste del un 32,7% año contra año. Y el "Nacional" aumenta pero sólo un 11%. El gran aumento, a contramano, es el "Binacional", que trepa un 194,9%. Se trata en estos casos de gastos que no son exclusivos de una sola provincia o que no se pueden identificar con un lugar en particular, según el caso.