Uno por uno, los juicios que deberán afrontar los funcionarios K en 2019

Ayer, una vez más, la ex presidenta Cristina Fernández debió acercarse a los tribunales de Comodoro Py, esta vez, para presentarle un escrito al juez Sebastián Casanello, en el que negó las acusaciones por presunto lavado de dinero en la causa conocida como "La ruta del dinero K".

De paso, la actual senadora aprovechó su visita a los tribunales y c

umplió con el mandato del juez Claudio Bonadio, quien, un día antes, la había procesado como jefa de una asociación ilícita en la "Causa de los cuadernos", en la que le impuso el deber de notificarse personalmente.

Estas visitas, que sucedieron en reiteradas ocasiones desde que dejó la Casa Rosada, son el resultado de sus seis procesamientos, y una séptima causa en puerta, justamente, la de la ruta del dinero K. De esas seis causas en las que ya está procesada, tres ya fueron elevadas a juicio oral.

La primera de ellas fue la de “dólar futuro”, a la que luego se le sumó el juicio por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán –denuncia impulsada por el fiscal fallecido Alberto Nisman. La tercera causa es en la que se investiga el direccionamiento de obras viales para favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez. Quien entiende en dos de estas tres causas es Bonadio (Memorándum y Dólar Futuro), mientras que Julián Ercolini tiene en sus manos la de vialidad.

Año electoral cargado para Py

Así las cosas, la ex presidenta atravesará el año electoral con varias visitas más a los juzgados ubicados en Retiro. Y es que, en 2019 debutará en el banquillo de los acusados.

En la causa por el direccionamiento de obras públicas, la senadora irá acompañada por otros funcionarios de su gestión, Julio De Vido y José López, ministro de Planificación y secretario de Obras Públicas, respectivamente, además del primo del expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

De esta manera, el 26 de febrero de 2019 será la primera vez que la ex presidenta estará en el banquillo, en los tribunales de Comodoro Py, donde también se encuentran las otras dos causas elevadas a juicio oral, pero que todavía no tienen fecha de inicio.

El juez Ercolini instruyó la causa y procesó a Cristina Fernández por considerarla “jefa de una asociación ilícita” y por haber defraudado al Estado, a favorecer al empresario patagónico, quien, a lo largo de los gobiernos kirchneristas, recibió un total de 52 contratos de obra pública vial, por $ 46.000 millones.

En la causa por el Memorándum, la líder del FPV tampoco está sola, sino que, además de ella, fueron enviados a juicio oral otras 11 personas, entre las que se encuentra el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el excanciller, Héctor Timerman; el exsecretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli; la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia, Juan Mena; el diputado Andrés Larroque; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el dirigente social Luis D'Elía; el ex titular de Quebracho Fernando Esteche; el agente de inteligencia, Alan Bogado y el dirigente de la comunidad, Jorge Khalil.

Por último, en la causa “Dólar futuro”, el actual diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, son dos figuras relevantes que también se encuentran involucradas, junto con 12 personas más, además de CFK.