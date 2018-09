Cambio, eficiencia y eficacia

Es la cuarta cápsula consecutiva y ya parece la saga: el cambio contraataca. Esta vez pretendo ser un poco más técnico, planteando conceptos que escribieron personalidades del management para que nos ayuden a pensar e implementar el cambio.

Empezamos con algo popular, la diferencia entre "el vaso medio lleno" y "el vaso medio vacío". No hay diferencia, geométricamente es lo mismo, los mismos cm3 de agua, es precisamente como se percibe y encara lo que hace la diferencia: optimismo o pesimismo.

Sigue con la necesidad de ser, eficiente y eficaz, entendiendo por eficacia hacer las cosas correctas y por eficiencia hacer las cosas bien. Conduce a un razonamiento básico, no sirve de nada hacer las cosas bien si no son las correctas y tal cual lo plantea P. Drucker "no hay nada más ineficiente que hacer eficientemente lo que no se debe".

Otra idea importante tiene que ver con lo cuidadosos que debemos ser con las herencias culturales, decía M. Gladwell "son fuerzas poderosas que por lo general están muy arraigadas y desde hace largo tiempo. Se repiten generación tras generación y siguen intactas, incluso mucho después que hayan desaparecido las condiciones socioeconómicas y demográficas que las engendraron ".

La simplicidad es otra herramienta que no hay que perder de vista, es necesario hacer las cosas de la manera más simple posible, porque tendemos a burocratizar y complicar aún los procesos más básicos. Hacen falta, perseverancia y paciencia que son fundamentales a la hora de cualquier cambio, una para mantener un esfuerzo sostenido en el tiempo y para levantarse una y otra vez frente a las adversidades. La otra se explica por sí sola, nada se consigue de manera inmediata y los cambios dan pequeñas señales, pero sus resultados, se suelen ver en el mediano y largo plazo.

Los cambios que involucran a un país son difíciles de implementar, requieren una epidemia a su favor y líderes que guíen y contagien esa epidemia. Hay muchas cosas más por decir, pero el espacio es mi tirano. Espero que lo publicado estos días haya contribuido a mejorar y cambiar algunas opiniones. Ya lo dijo W Churchill "quienes nunca cambian de opinión, nunca logran cambiar nada".