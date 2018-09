Sin violencia

En su discurso por el Día de la Industria Naval, Miguel Ángel Sánchez, vicepresidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) señaló que "recientemente hemos visto distintos sucesos que implican a los astilleros públicos. Se trata de cuestiones que, de una u otra manera, nos involucran prácticamente a todos los aquí presentes. Desde la ABIN seguiremos rechazando cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Pero, a la vez, seguiremos defendiendo los intereses de nuestro sector. Ni antes ni ahora hemos obviado o dejado de lado a ningún astillero, sea público o privado, ni tampoco a ninguna empresa del sector, recordando siempre que en nuestras empresas, los principales responsables no son los obreros sino son los que las conducen. Nuestros recursos humanos fueron, son y seguirán siendo nuestro capital fundamental. Todos somos parte de éste espacio industrial argentino y lo que le suceda a uno nos sucede a todos. Estamos convencidos de que cada empresa activa y cada puesto de trabajo activo son una solución para una persona, para una familia, para un pueblo, para una Nación". El directivo aseguró que "nos ponemos a disposición para trabajar codo a codo a fin de encontrar soluciones que dinamicen a nuestra industria. Ofrecemos nuestra disposición para el diálogo, para oírnos, para hacer propuestas, para lograr juntos puntos de encuentro. Pero no permitamos, por favor, que las conclusiones sean, otra vez, más violencia, más desempleo o más cierres de astilleros ni de ninguna empresa argentina. Cada despido rompe la cadena de saberes técnicos que hace el patrimonio cultural de una Nación. Las profesiones estratégicas, como las que hacen a la industria naval, no se recuperan ni se reemplazan de la noche a la mañana".