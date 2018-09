Ahora es el turno de que reservas y Lecap capten los pesos inyectados

Los alrededor de $ 150.000 millones en Lebac que estaban en manos de inversores no bancarios y que ayer no quisieron o no pudieron suscribir Lebac se volcarán al mercado hoy. Los destinos que pueden tomar son múltiples, pero en principio el Banco Central (BCRA) y el Ministerio de Hacienda prepararon la opción de Letes en pesos o dólares de las reservas.

En coordinación con el BCRA el Tesoro licitará hoy Letes en pesos (Lecap, en la jerga) por hasta $ 150.000 millones a 4 meses y a un año de plazo. La tasa de 45% que pagó ayer el BCRA por las Lebac fue leída por algunos operadores como un incentivo para que hoy se suscriban Lecap. "Puede haber hecho esto para darle más incentivo a las Letras del Tesoro que están en niveles de tasa del 50% o más, una forma de que los inversores vayan por ahí gracias a la prima por sobre Lebac", dijeron en un banco.

"Otra parte de la liquidez excedente podría ir a moneda extranjera, ONs corporativas y títulos provinciales a tasa variable que operan en mercado secundario con spreads de 20% sobre Badlar o títulos públicos nacionales con cobertura de inflación", especularon en otra entidad.

"Algo va a ir a dólar, la clave para determinar cuánto parece ser qué tasa terminan pagando por las Letes en pesos", dijo otro operador.