Jorge Macri: "Los que quieren que nos vaya mal saben que no vuelven más"

Intendente de Vicente López desde 2011, Jorge Macri visitó la redacción de El Cronista y dialogó sobre temas comunales, provinciales e incluso, a partir de su cercanía con el presidente -su primo- Mauricio Macri, de la actualidad política y económica nacional.

¿Qué radiografía hace del momento actual del Gobierno?

Es un momento difícil. Estamos tomando decisiones que se pospusieron durante bastante tiempo. En general, los gobiernos populistas trataron de hacer la plancha en la primera gestión, para asegurarse un segundo mandato y luego irse.

¿Cambiemos no hace la plancha?

Sin dudas que no. Tomamos decisiones difíciles, nadie desde el marketing político te aconsejaría corregir tarifas. Este Gobierno asume el costo y sabemos que hay mucha gente que no la está pasando todo lo bien que se merece.

¿No fue demasiado violenta la suba de tarifas?

Depende quién lo diga, es muy difícil saber dónde está el equilibrio justo. Algunos dicen que fuimos demasiados graduales, suaves, otros hablan de shock. Fueron decisiones necesarias, pero costosas para la gente y desde lo político.

¿Cómo se convive con la búsqueda de alcanzar el déficit cero en la previa a un año electoral?

La gente valora un Gobierno que le dice la verdad, que trabaja con honestidad. Pasamos los meses más difíciles y ahora apostamos a un 2019 con equilibrio. Hay sectores, como las economías regionales, la construcción, el turismo y la energía, que han tenido un crecimiento. El desafío es ver cómo incluimos en ese bienestar a los sectores medios, a las pymes, los pequeños comercios. Desde Vicente López avanzamos con exenciones impositivas, buscamos que accedan a créditos, damos tasas competitivas y brindamos asistencia social.

¿Qué tipo de asistencia?

Ayudamos con una beca, con ampliaciones de exenciones a ABL a sectores como los jubilados que cobran la mínima. En el segundo semestre, a todas las Pymes las eximimos de pagar tasa. Tienen que ser políticas activas, no alcanza con ser empáticos nada más.

¿Dialoga de estos temas con el Presidente Macri?

Cada tres semanas nos reunimos con Mauricio, junto a otro grupo de intendentes. Lo veo más ahora que antes. Él es un apasionado de la gestión de los intendentes, desde sus años como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me pregunta cómo están las cosas, qué pasa con los distintos sectores, qué presupuesto se le asigna a la obra pública. Presta mucha atención a lo que uno le cuenta, y escucha.

Y con María Eugenia Vidal, ¿de qué habla?

Nos reunimos con los mismos intendentes, y coincidimos en la vocación real de dar asistencia, una mano a los sectores más postergados, que la están pasando difícil, por intermedio de reuniones en iglesias y en clubes de barrio.

¿Teme que aumente la conflictividad a partir de la situación social?

No, pero nos preocupa y nos duele ver que haya gente que la están pasando mal. Como intendente me afecta, no me da igual. Lo primero que hay que hacer para mejorar el clima social es pasar a la acción. Ahí los intendentes de todos los colores políticos tenemos una gran responsabilidad. Es una realidad que cuando llegó este Gobierno, 21 provincias estaban en rojo y hoy están en equilibrio financiero y todas tienen más recursos que antes. Lo mismo sucede con los municipios que se quejan de la quita del fondo sojero, hay mucha mezquindad política. Los ingresos por coparticipación fueron muy superiores.

Con la estimaciones de inflación de 23% y caída de la actividad en 2019 ¿se puede complicar la gobernabilidad?

No, porque hay crecimiento en la partida social. Hay que estar más cerca de la gente. El camino es ir a déficit cero, es el camino necesario para volver a ser un país viable. Y todas las partidas de este Presupuesto prevén un aumento mayor a la inflación.

¿El Gobierno se debe una autocrítica por este 2018?

El Presidente la hizo. Cambiar un equipo y cambiar roles es reconocer una autocrítica, si todo está bien no cambiás nada. Hay ministros que tomaron responsabilidades mas concentradas relegando a otros a ser secretarios. Admito que el Presupuesto es más pesimista, porque fuimos excesivamente optimistas en el pasado. Este Gobierno ha reconocido sus errores, también nos equivocamos.

¿Qué rol tiene la oposición en este contexto?

Hay algunos que quieren que nos vaya mal porque además son conscientes de que, salvo que ocurra un desastre, ellos no vuelven más.

¿Habla del kirchnerismo?

Puede ser. No sé si Moyano es kirchnerista, pero está en ese grupo. Él esta ahí, está dentro de los que especulan con que nos vaya mal. Es la manera de que la Justicia no avance y de que vuelvan a tener algun grado de poder. Hay otros sectores de la oposición que no creo que estén especulando con que le vaya mal al Gobierno. Están aquellos que juegan al fracaso y otros que dicen "vamos a tratar de hacer las cosas bien y ganarles el año que viene".

Se habló de su chance de ser parte del gabinete nacional, ¿le interesa?

Hoy en el lugar en el que más agrego valor es en el que estoy. Soy un nexo, un puente de abajo para arriba y de arriba para abajo.

¿Se le da más importancia ahora al rol de intendente?

Lo que veo es que el Gobierno está conducido por gente que pasó por una intendencia. Con Mauricio tenemos charlas muy concretas de gestión. A veces se piensa que el rol de intendente es un rol menor, y para mi es muy potente.

¿Es más fácil gobernar un municipio como Vicente López que otros de la Provincia?

No. Por algo Vicente López está bien. Se habrán hecho bien las cosas. No es Dubai, no hay un pozo petrolero abajo. La mortalidad infantil es más baja que los de la ciudad de Buenos Aires, los índices de seguridad son mejores que los del norte de la Ciudad, hay un 100% de cloacas, de calles asfaltadas. Si ocurrió fue porque lo hicimos.

¿Qué opina de las causas de corrupción que involucran, por ejemplo, a la ex presidenta?

Sin ninguna duda, para un inversor, un país que pasa por procesos de corrupción como los que vivió Argentina generan barreras de inversión. Le pasó a Brasil y a Italia. Pero son procesos que tienen que pasar. Que sea un escollo hoy no quiere que decir que no sea el camino correcto. Lo veo como un shock de aire fresco. Me parece buenísimo que se corra el velo, que se sepa que pasó.

¿Cree que Macri será reelecto en 2019?

Creo que a nosotros nos han dado una inmensa oportunidad, que es ejercer los principales gobiernos del país. Tenemos que gobernar. Discutir fórmulas electorales es ridícula.

¿Se van a desdoblar las elecciones de la Provincia?

No creo, me imagino una elección unificada. Sí creo que las PASO son una herramienta distorsiva. No estamos para desperdiciar $ 6000 millones en una PASO que no le importa a nadie.