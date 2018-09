Es hora de un plan de estabilización

La corrección cambiaria de agosto vino con una novedad: hay chances de que la inflación de septiembre se ubique en torno de 5% mensual, desde la zona del 2-3% de los meses previos a la crisis del balance de pagos. Históricamente, los niveles de 5% mensual caracterizaron a los regímenes de alta inflación; abandonando el rango de variaciones que son típicos de las inflaciones moderadas. A diferencia de lo que ocurría en los años 80s, cuando estos regímenes estaban de "moda", la situación fiscal está ordenada y la emisión de dinero no está fuera de control.

Sin embargo, existen otras características del régimen que hacen factible la aplicación de un paquete de medidas transitorias de rápido efecto, llevando a la economía de nuevo a la zona "moderada".

De ser exitoso, el plan traería aparejado una mejora en los niveles de actividad y es de rápido efecto. Las buena noticia para el Gobierno es que las medidas "estructurales" típicas (monetarias y fiscales) ya fueron tomadas. Las malas vienen con la implementación del "plan". Como el mecanismo de precios en estos regímenes no funciona correctamente, se requiere cierto grado de "heterodoxia" o "intervencionismo" que parece difícil encontrar en el actual gabinete. Si el Gobierno desea tornar creíble el plan, debe "renovar su plantilla", incorporando "jugadores acordes al nuevo planteo". Se requiere al menos una figura capaz de implementar el plan y coordinar con todos los actores involucrados (firmas, trabajadores y los distintos niveles del sector público) un mecanismo de acción conjunta. De ser exitoso, en 2019, la economía tendría niveles de inflación similares a los que encontró Cambiemos al inicio de su gestión, aunque con fundamentos mucho más sólidos: se redujeron el déficit fiscal y de cuenta corriente, se corrigieron los precios relativos y con una incipiente recuperación económica que tornaría sustentable las emisiones de deuda en el mercado. Estas últimas serán vitales en 2020, cuando se agote el paquete del FMI (si asumimos que el Ministro Dujovne sólo consigue adelantar los fondos establecidos en el acuerdo original).

Los regímenes de alta inflación suelen tener dos características básicas: i) al menos 5% de inflación mensual y ii) el horizonte contractual se reduce a un mes. La primera característica la observaríamos en septiembre y la segunda está cerca de verificarse si tenemos en cuenta que ya se revisaron cuatro veces los acuerdos paritarios en lo que va del año. La persistencia de estos regímenes, que caracterizaron a la Argentina, Bolivia, Brasil, Israel, México y Perú en los años 80s, estaba asociada a: 1) la imposibilidad de "dominar" las cuentas públicas y los agregados monetarios, 2) la ausencia de un plan de estabilización que combine las mencionadas medidas estructurales con otras de naturaleza "transitoria". El primer punto depende de la aprobación del Presupuesto 2019 y de la implementación del nuevo memorando de entendimiento con el FMI (el cual descartamos que tendrá una naturaleza ortodoxa en lo que respecta a la política monetaria). El segundo, de un equipo económico capaz de implementar simultáneamente un paquete de medidas transitorias que "ayuden" a coordinar los procesos productivos, para evitar que los formadores distorsionen sin fundamento los precios relativos, en los distintos niveles de las cadenas productivas.

Para los niveles de inflación que se espera regirán en diciembre, el "plan" podría ser exitoso; al menos para llevar los niveles de inflación a valores cercanos a 30% i.a Esto es así debido a que en alta inflación el horizonte temporal se reduce y con ello la inercia inflacionaria. Algunas de las medidas "transitorias" serían:

a) Regular el ingreso de capitales, al menos de "corto plazo", para estabilizar el tipo de cambio nominal en niveles compatibles con el equilibrio externo (los actuales niveles de competitividad después de impuestos lucen razonables). Con reinstaurar el mote de "interno" de los instrumentos en pesos de corto plazo sería suficiente al menos en principio.

b) Reemplazar el instrumento de indexación de las tarifas de servicios públicos desde el índice de precios mayoristas (típicamente correlacionado con el tipo de cambio) al índice de precios al consumidor.

c) "Desenganchar" el precio del Gas-Oil al menos, de la cotización del dólar.

d) Establecer una lista de precios de insumos básicos. Aquí se pueden tomar las empresas líderes en los sectores con mayores encadenamientos según la matriz insumo producto, muchas de las cuales tienen listas de precios en dólares.

e) Re-abrir todas las negociaciones paritarias y fijar un sendero 12 meses hacia adelante según el nuevo sendero proyectado de inflación, el cual surgiría de ser exitoso el acuerdo.

Todas estas medidas suenan a un "acuerdo de precios y salarios" que complementa al programa de "Precios Cuidados". Debe tenerse en cuenta que la velocidad de respuesta de los precios a nuevos "shocks" es mayor a la que regía el sistema en los años 80´s, lo cual vuelve el "plan" mucho más contundente. Sin embargo, el proceso productivo se ha complejizado en más de 30 años por existen una multiplicidad aún mayor de bienes, lo que torna el paquete menos efectivo que en décadas pasadas al intervenir sólo en los que se consideren de mayor relevancia.

Los detractores del plan pueden decir que este tipo de medidas no se aplican desde hace más de 3 décadas y que las desinflaciones exitosas (Chile, México y Colombia en los años 90s) no necesitaron "un plan" más allá del programa de metas de inflación (MdI). A ellos en Analytica les recordamos que ninguno de esos países inició con un esquema de MdI "puro" sino "ayudado" con un control de agregados. Es más, los niveles de inflación que se registraron en la puesta en marcha de los planes de "estabilización" a través de metas están en torno al 30% interanual; al menos 15 puntos porcentuales por debajo de los que se espera para diciembre de este año. Situaciones extremas, requieren medidas extremas. De considerarlo apropiado, el ala política del Gobierno debe evaluar si el actual Gabinete económico es el adecuado para implementar el "plan" ya que muchos de sus actuales miembros se han manifestado abiertamente en favor del "libre mercado", algo que a todas luces no funciona correctamente con niveles cercanos al 50% de inflación interanual.