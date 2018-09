China respondió a EE.UU. con aranceles por u$s 60.000 millones

La respuesta de China a Estados Unidos no se hizo esperar. El Ministerio de Comercio con sede en Beijing confirmó que impondrá aranceles a las exportaciones estadounidenses por valor de u$s 60.000 millones, en represalia por las tarifas de u$s 200.000 millones que el gobierno de Trump dictó un día antes contra las exportaciones chinas.

Así, el gobierno de Beijing impondrá impuestos de entre un 5% y un 10% a unos 4000 tipos de productos.

"A pesar de la decidida oposición de China y a la presentación de quejas formales, EE.UU. insistió en adoptar una postura errónea, violando las normas de la Organización Mundial del Comercio", señalaron en un comunicado las autoridades chinas.

Además, aclararon que las medidas arancelarias de Washington "amenazan los intereses económicos y la seguridad de China", por lo que Pekín se ve obligado a actuar "para defender los derechos legítimos y los intereses de la economía china".

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 24 de septiembre, en la misma fecha en la que lo harán las anunciadas por la Casa Blanca.

Desde la Cámara de Comercio de EE.UU. en China (AmCham China) criticaron el avance de la guerra comercial y advirtieron que también perjudicarán a las firmas norteamericanas que operan en el gigante asiático.

"Aunque el objetivo de los aranceles es presionar a la economía china, esto también causará sufrimiento a las compañías estadounidenses en este país, pues cerca de la mitad de los miembros de esta cámara han avisado de que la nueva ronda de tarifas va a tener un impacto muy negativo en sus negocios", destacó AmCham China.

La Casa Blanca informó el martes de que Estados Unidos impondrá a partir del próximo 24 de septiembre aranceles del 10% por valor de u$s 200.000 millones a productos chinos y del 25% a partir del 1 de enero. Trump además amenazó con aumentar la presión inmediatamente "si China toma represalias contra nuestros agricultores u otras industrias" con la aplicación inmediata de la tercera fase, con aranceles de u$s 267.000 millones adicionales.