Buscan tener las manos libres para reestructurar los perfiles de la deuda

"No hay intención específica", dijeron en el entorno de Dujovne

"No hay ninguna intención específica", aseguraron desde Hacienda cuando fueron consultados ayer por El Cronista acerca de la modificación en el manejo de la deuda pública que incluyó el Gobierno en el proyecto de Presupuesto que ingresó el lunes al Congreso.

Los cambios que intenta introducir el oficialismo se traducirán, en caso de aprobarse tal como ingresó la norma a Diputados, en una mayor libertad desde el Ejecutivo a la hora de administrar la deuda. El punto es que se eliminarían las restricciones que implica hoy tener que pasar por el Congreso cuando no se cumplía con mejorar dos de tres condiciones que dispone la ley 24.156.

Y, de la mano de una mayor libertad, surgen las dudas de una posible mayor discrecionalidad, sostienen desde la vereda de enfrente.

Como está la norma hoy, el Ejecutivo puede "realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62° y 64° mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales", describe el artículo 65° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de control del Sector Público Nacional.

Así, para llevar a cabo un canje de deuda (de cualquiera de los instrumentos, ya sean bonos o Letes), el Gobierno debe mejorar dos de las tres condiciones antes descriptas, estas son: montos, plazos o intereses de la deuda.

De eliminarse esta restricción, podría hacer intervenciones directas en los mercados para ofrecer canjes sin esta limitación. "Como hoy es necesario pasar por el Congreso, se pierde la ventana de oportunidad del mercado", agregaron desde Hacienda.

Citaron como ejemplos si hubiera intención de canjear el Bono a 100 años emitido bajo tutela de Luis Caputo o alguna de las Letes en dólares, modificando el plazo de 4 a 6 meses. "No es un tema puntual", aseguró la fuente, "son varias las posibilidades", agregó.

Cuando se consultó sobre qué controles cabría sostuvo que se estos canjes se harían "dentro de los criterios que se utilizan en el mercado siempre y cuando mejore la administración de los pasivos". Y que siempre existe la posibilidad de que, en caso de sospechar de una operación fraudulenta, recurrir a la Justicia.

Con la dificultad que se dio en renovar determinados vencimientos mensuales de las Letes en dólares, la mirada desde el sector privado se centra en la posibilidad de contar con mayor holgura para "administrar" este peso. De hecho, una modificación en el esquema de qué porcentaje se renueva modifica sustancialmente las necesidades de financiamiento del año próximo.

El año próximo los vencimientos de Letes en dólares llegan a u$s 8900 millones, de acuerdo con el programa financiero del Ministerio de Hacienda. Con la renovación total de estos vencimientos, sumado al de los bonos y el Repo con los bancos, y el préstamos del FMI por u$s 11.700 millones (como fue acordado en junio), las necesidades netas quedarían en u$s 2500 millones, aseguran en el Gobierno.

Parte del artículo 65° de la ley 24.156 se modificaría por el siguiente: "El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los Artículos 62° y 64°, mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero.