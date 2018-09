La soja cayó a menos de u$s 300 por primera vez en una década

En medio de la escalada de tensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con amenazas de nuevos aranceles recíprocos, y la previsión de una supercosecha norteamericana del poroto, la soja perforó ayer hacia abajo la barrera de los u$s 300 por tonelada en el mercado de Chicago.

Una soja a menos de u$s 300 la tonelada no se registraba desde diciembre de 2008, al menos en los contratos más cercanos, o activos, comentó a El Cronista Eugenio Irazuegui, analista del área de Research de la corredora de granos Zeni. "Desde esa fecha, siempre los contratos con entrega más cercana se negociaron en al menos u$s 300 por tonelada", explicó.

Así, la posición noviembre, la más activa por estos días, en Chicago cotizaba a u$s 298,8 la tonelada, u$s 2,5 menos que los u$s 301,3 del cierre previo. El principal elemento para el retroceso a niveles que no se venían en casi 10 años está dado por el avance de la cosecha de soja norteamericana, que se presupone será récord. Ese era el dato que presionaba ayer al mediodía hacia abajo a los contratos más activos de la soja, y pegaban de lleno en los derivados como la harina y el aceite.

De esta manera, la soja lleva perdido 15 % de su valor desde el primer día del año, cuando operaba en u$s 350 la tonelada. La baja se profundiza hasta 17 % si se compara el nivel actual con el precio que la oleaginosa ostentaba exactamente un año atrás: u$s 360 la tonelada.

"Por el momento con la cosecha en los EE.UU. empezando a ganar momento no hay ningún elemento como para cambiar la tendencia bajista, en especial en el caso de la soja", manifestó José Frogone, analista de la corredora de granos Cortina Beruatto.

Se estima que la producción de soja de este año en los EE.UU., ya en etapa de cosecha, ascienda a 127,7 millones de toneladas, de acuerdo con lo que estimó recientemente en Departamento de Agricultura norteamericano (USDA) en su informe mensual de oferta y demanda de cereales y oleaginosas.

La cosecha sojera de los EE.UU. se encuentra muy avanzada y ya cubrió el 6% del área sembrada, contra el 3% para esta época que promedió en los últimos cinco años. En ese contexto, los estados de Louisiana, Mississippi y Dakota del Norte presentan un avance de 51%, 33% y 10% del área a cosechar, respectivamente.

Pero la configuración de tormenta perfecta está dada porque esa supercosecha no encuentra destino dado la guerra comercial entre Washington y Beijing. Si bien son cuestiones que el mercado tiene mayormente asimilada, tuvo impacto en Chicago la confirmación de los EE.UU. de que aplicará nuevos aranceles de 10%, que pueden elevarse a 25% desde enero, a 5745 productos chinos y la decisión del gigante asiático de responder con la misma moneda.

El cuadro se completa desde Brasil, principal exportador mundial de soja y el proveedor al que se volcó China. En el sur brasileño, en Paraná, el segundo estado productor, se registra un progreso del 9%, por encima de los valores anotados en los años previos.

A nivel local, en tanto, la operatoria siguió con muy poco volumen y los precios retrocedieron. La soja disponible quedó en $ 9500 la tonelada en Rosario, contra $ 9700 previos. En dólares, la caída fue de 2,4 % o u$s 6 por tonelada para la disponible y de 1,66 % o cuatro dólares por tonelada para la soja mayo 19 (de la nueva campaña que arranca en un mes) que cerró en u$s 242,3 la tonelada.