Kicillof: "El presupuesto de Dujovne es esquizofrénico"

En diálogo con AM 530, Axel Kicillof se refirió al presupuesto presentado por el gobierno nacional para 2019: “Es esquizofrénico, un desastre”, y agregó: “El que quiera votarle el presupuesto al Gobierno será cómplice”.

Además, el ex ministro de Economía aseguró que va a jugar políticamente en las próximas elecciones: “Voy a ser candidato el año que viene”, dijo, aunque aclaró que “todavía no sé para qué cargo me voy a presentar, pero probablemente será en Provincia".

Kicillof criticó duramente a la administración de Macri: “Este es el Gobierno más mentiroso y contradictorio”, y señaló que “el Gobierno ha sido muy irresponsable con la toma de deuda”.

Finalmente, concluyó con un curioso mensaje hacia quien hoy se desempeña en su antiguo cargo: “Envío mis condolencias por el presupuesto que presentó Dujovne”.