Cuadernos de las coimas: detuvieron a Oscar Thomas, el último prófugo de la causa

Oscar Thomas, el último prófugo de la causa de los cuadernos de las coimas, fue detenido hoy por la Policía Federal en un departamento de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Recoleta.

Thomas permanecía prófugo desde el 1 de agosto y el Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de $ 500.000 para dar con el que fue director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante el kirchnerismo, quien figura en varios de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

La captura se produjo tras un llamado al 134, la línea que habilitó el Ministerio de Seguridad para brindar datos sobre la corrupción. La pista llevó hasta un edificio de Uriburu 1044 donde se procedió al apresamiento del ex funcionario kirchnerista.

Thomas fue intensamente buscado tras el pedido de detención de Bonadio, a principios de agosto. Se realizaron varios allanamientos en Misiones, su ciudad natal, que no arrojaron resultados por lo que el juez pidió el 7 de agosto pasado su captura internacional a Interpol

Thomas fue durante una década el director argentino a cargo de la EBY -organismo que el expresidente Carlos Menem llegó a calificar en los 90' como el "monumento a la corrupción"- y se retiró en diciembre de 2015, al final del segundo mandato de Cristina Kirchner.

De acuerdo con las anotaciones de Centeno, Thomas le entregó a Roberto Baratta u$s 1.100.000 el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740.

Ese mismo año, el chofer también citó un diálogo entre De Vido y Baratta, en el que exministro de Planificación le decía a su mano derecha que "Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona u$s 657.000".

Cabe mencionar que en sus diez años al frente de Yacyretá, Thomas llegó a manejar presupuestos anuales que oscilaron entre los u$s 700.000.000 y los u$s 1000 millones, parte de los cuales -se sospecha- habrían sido utilizados para solventar campañas electorales no sólo en las provincias del Litoral y el Nordeste Argentino (NEA) sino también de la provincia de Buenos Aires.