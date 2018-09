Desde la cárcel, Milagro Sala pide que la dejen ser candidata en 2019

Desde su prisión domiciliaria, la dirigente tupamara Milagro Sala se despachó con fuertes críticas al Gobierno nacional e hizo un anuncio inesperado: se lanzará como candidata a la gobernación de Jujuy en 2019.

La dirigente social reveló, en diálogo con el programa Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio y AM 530, que está "estudiando y preparándose para ser candidata a gobernadora de Jujuy y "competir electoralmente con Gerardo Morales", el actual mandatario provincial, de Cambiemos.

Sala dijo que está enferma y que, pese a ello, "el juez no me permite hacer estudios médicos en clínica privada. Y en los hospitales públicos me hacen distintos diagnósticos". Además, la dirigente ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y pidió por la "unidad de todo el peronismo", a la vez que apuntó contra el Presidente por la causa de los Cuadernos.

"Macri y Bonadio la quieren a Cristina presa porque saben que es la única que puede arreglar esto", explicó. "Como dijo Cristina, no me arrepiento de nada", cerró la dirigente de Tupac Amaru.

Sala, cabe recordar, está detenida desde enero de 2016, acusada de múltiples causas de corrupción y por encabezar protestas contra el, en ese entonces, recién iniciado el mandato de Gerardo Morales.