Bancos y tecnológicas buscan el permiso para intercambiar información de usuarios

No soy una persona que esté en contra del progreso tecnológico, pero siempre estuve de acuerdo con Paul Volcker, el ex presidente de la Reserva Federal de EE.UU., en que el cajero automático fue la innovación más útil en materia de finanzas en las últimas décadas.

Así que voy a ver las audiencias del comité bancario del Senado sobre el campo de tecnología financiera con cierto temor. Serán la primera oportunidad para profundizar sobre el informe que describe el intercambio de datos entre compañías de tecnología y los grandes bancos como una medida positiva para crear eficiencias y reducir los precios al consumidor.

Pone bastante menos énfasis en el riesgo sistémico y los precios predatorios que podrían surgir si las compañías de tecnología más grandes del mundo y los bancos más grandes en Wall Street comparten datos de consumidores.

Esto no es sorprendente, dada la postura desreguladora que asumió la administración Trump. Pero es alarmante. Los informes del Tesoro que explican los detalles acerca de cómo podrían compartir la información financiera de un consumidor, para ofrecer productos y servicios "personalizados", me recuerdan las complejas ilustraciones de las permutas, o "los swaps", de incumplimiento crediticio que desencadenaron la crisis financiera de 2008. Este tipo de complejidad siempre me causa nerviosismo; les da demasiadas oportunidades a los que tienen la mayor parte de la información de complicar todo.

La combinación de tecnologías de plataforma, grandes datos, inteligencia artificial y finanzas del consumidor es sólo la última combinación de banca y comercio. Las iteraciones anteriores -habilitadas por la desregulación financiera de la década de 1990 -no terminaron bien.

Tomemos el experimento de Goldman Sachs con el acaparamiento de aluminio, que salió a la luz en 2013. El banco había comprado miles de toneladas de aluminio y lo estaba moviendo entre bodegas (que también había comprado) para controlar la entrega del suministro de productos básicos. Según algunas estimaciones de la industria, esto añadió entre u$s 3500 millones y u$s 5000 millones en costos para los compradores estadounidenses en tres años.

"Si Amazon puede ver los datos y activos de tu cuenta bancaria, ¿qué impedirá que te vendan un préstamo al precio máximo que saben que puedes pagar?", pregunta Saule Omarova, el profesor de la Universidad de Cornell.

Es una pregunta legítima, dada la historia de los grandes bancos y, más recientemente, la forma en que las grandes compañías de tecnología utilizaron los datos para obtener lo que muchos consideran ventajas injustas.

Amazon utiliza "precios dinámicos" para beneficiarse de los contratos del sector público; Uber emplea una "tarificación dinámica" para establecer tarifas basadas en cuánto están dispuestos a pagar sus clientes; Facebook compila datos sobre usuarios que ellos mismos no han compartido; y Google rastrea usuarios, incluso si su configuración de privacidad debe evitarlo.

Algunas personas no se preocupan por nada de esto. Sienten que es justo intercambiar datos por bienes y servicios convenientes. Pero es imposible saber qué es justo en estos casos. Ninguno de nosotros puede ver dentro de las "cajas negras" algorítmicas de las compañías de tecnología más grandes. Tal vez no es gran cosa si una empresa conoce mis patrones de compras de vacaciones o qué medios me gustan; pero sí es cosa seria si tienen acceso a mi historial financiero, incluyendo mis inversiones.

Muchas personas no tienen suficiente confianza para realizar sus propias transacciones financieras o para manejar su riqueza personal. Por eso, muchas personas pagan tarifas superiores a la media por tales servicios. Imagina qué tan vulnerables podrían ser algunos consumidores si su banco se da cuenta de que tienen u$s 9000 en una cuenta de ahorros. ¿Cuántos responderían a un anuncio instándolos a mover su dinero a un nuevo y maravilloso vehículo de inversión de mayor rendimiento?

Es una lástima que la administración de Trump haya eviscerado a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que ayuda a los clientes minoristas que tienen disputas con los bancos. Las propuestas de tecnología financiera del Tesoro sugieren que tendrán muchos nuevos problemas.

La portabilidad de datos - la capacidad de los consumidores para compartir sus datos con múltiples instituciones del sector público y privado - tiene algunas ventajas. Pero los riesgos que conlleva, como los datos financieros o de atención médica, necesitan considerar un enfoque más prudente.