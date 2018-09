A PESAR DE QUE LA CORRIDA ES SÓLO CAMBIARIA ALGUNOS AHORRISTAS RETIRAN SUS DÓLARES

Goteo: depósitos en dólares caen por debajo de los u$s 27.000 millones De los u$s 28.563 millones que había el 29 de agosto, el miércoles pasado cayeron a u$s 26.982 millones, por debajo de los u$s 27.000 millones