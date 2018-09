Trump arancela importaciones chinas por u$s 200.000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la imposición de aranceles del 10% y hasta un valor de u$s 200.000 millones a importaciones de productos chinos a partir del próximo 24 de septiembre y anunció en un comunicado difundido por la Casa Blanca, esos gravámenes aumentarán al 25% a partir del 1 de enero, si es que no se avanza en la negociación con China. Además, amenazó con colocar aranceles de forma inmediata por u$s 267.000 millones adicionales si China toma medidas de represalias tal como avisó estos días.

Estos aranceles se suman a los u$s 50.000 millones en productos chinos ya gravados a principios de este año. Así la imposición de impuestos sumará un valor de casi la mitad de todas las importaciones chinas en los Estados Unidos.

La presión de Trump, que busca el cambio de prácticas comerciales del gigante asiático, llega en momentos en que la economía de Estados Unidos se expande a una velocidad poco esperable hace poco tiempo atrás y en tiempos en que China inició una etapa de desaceleración, freno del consumo interno y caída del gasto público. Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que podrá haber alivio si China accede a las demandas comerciales, que incluyen el permiso a las compañías estadounidenses un mayor acceso al mercado chino y la eliminación del requisito de que las empresas estadounidenses entreguen tecnología valiosa a los socios chinos.

Trump había adelantado su decisión por la mañana de ayer ante periodistas. "Anunciaremos algo, y llegará mucho dinero a los cofres de Estados Unidos. Mucho dinero. Ya verán lo que hacemos justo después del cierre de los negocios hoy. Cuando cierre el mercado" y afirmó que el anuncio sería una "noticia muy positiva" y pronosticó que las cosas "irán muy bien con China".

"Creo que quieren llegar a un acuerdo, pero desde nuestro punto de vista, tiene que ser justo, tiene que tener en cuenta a nuestros trabajadores", subrayó Trump.

"Tengo un gran respeto por China, pero el año pasado perdimos u$s 375.000 millones en déficits, y tuvimos, en mi opinión, mucho más de u$s 500.000 millones, y eso no incluye todo. No podemos hacer eso, no podemos hacerlo más", indicó.

"Con suerte, este problema comercial se resolverá, en último término, por mí y el presidente chino, Xi Jinping, hacia quien tengo un gran respeto y afecto", afirmó.

Trump se pronunció así poco después de que su principal asesor económico, Larry Kudlow, diera por confirmada la decisión. "Trump no está satisfecho con las conversaciones sobre China", dijo