Iguacel buscará en EE.UU. captar más inversiones para explotar Vaca Muerta

El secretario de Energía, Javier Iguacel, disertará hoy en Houston, Estados Unidos, sobre los nuevos objetivos y cambios en la formación no convencional Vaca Muerta, para convencer a empresas extranjeras productoras de petróleo y gas y proveedoras de servicios de apostar a lo que podría convertirse en el mayor polo generador de divisas de la Argentina, incluso superior al agro. Allí deberá enfrentar inquietudes y cuestionamientos de las compañías interesadas en invertir, pero que dudan sobre el escenario político-económico actual, en particular con la intención del Gobierno de reformular el precio estímulo al gas en la resolución 46/2017 y establecer un límite de u$s 500 millones para los subsidios a petroleras durante el próximo año.

El funcionario estará acompañado por Fernando Oris de Roa, embajador en el país norteamericano; Shawn Bennet, subsecretario adjunto para Petróleo y Gas Natural del Departamento de Energía de los Estados Unidos; y John Deaver Alexander, asesor senior de Energía de la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés).

Fuentes de la industria, consultadas por El Cronista, respondieron que la visita de Iguacel a Houston se ocasionó en un momento de incertidumbre para el sector, por la intención oficial de seguir acotando los beneficios de la Resolución 46/2017 (precio estímulo de u$s 7,50 por millón de BTU para la producción nueva de gas no convencional y baja de 50 centavos de dólar por año hasta 2021, con el Estado Nacional pagando la diferencia entre ese valor y el resto del mercado). Para acercarse al déficit primario cero, el Gobierno busca ahorrar entre u$s 500 millones y u$s 1000 millones en 2019 con baja de subsidios a la oferta petrolera, que se conjuga con las reimplantadas retenciones a las exportaciones de todo tipo.

Es la segunda vez en casi tres meses que Iguacel viaja al país norteamericano para promocionar las inversiones en la Cuenca Neuquina y la tercera ocasión que el encargado de Energía va para allá, ya que el ex ministro Juan José Aranguren se presentó en Houston el 9 de mayo para contar los avances en relación a 2017, cuando el propio presidente Mauricio Macri encabezó una misión de atracción de inversiones petroleras.

El encuentro de hoy es organizado por la filial en Houston del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), una organización sin fines de lucro que funciona con independencia de la sede de Buenos Aires. Contará con una bienvenida a cargo de Marcelo Ranieri, presidente del IAPG Houston y ex director para servicios petroleros de Tenaris (del grupo Techint), una de las empresas que son Platinum Sponsor. Ese estatus también lo tienen Chevron (aliada a YPF en Loma Campana), Excelerate Energy (que firmó un acuerdo con Transportadora de Gas del Sur para evaluar construir una planta de licuefacción de gas natural en Bahía Blanca y facilitar su exportación), United Airlines y Pan American Energy. Cada auspiciante de platino pudo reservar su ticket a u$s 3000. También patrocinan YPF, Tecpetrol, Shell y Pampa, entre otros.