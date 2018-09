Una "doble Nelson" de la devaluación ahoga a las pymes

Para miles de pequeñas y medianas empresas industriales el día a día está dominado por la suba de tarifas, la fuerte depreciación de peso y la incertidumbre sobre su valor en las próximas semanas, lo que impacta en los costos de insumos dolarizados.

Los bruscos saltos del tipo de cambio complican sacar los insumos importados de la Aduana. Impuestos y costos asociados al ingreso de materia prima al país (IVA, aranceles, tasa de estadística, despachante de aduana, adelanto de Ganancias, Ingresos Brutos), se vinculan al importe de la factura (en dólares) pero son pagados en pesos, explicó la Confederación General Empresaria (CGERA).

La importación de insumos realizada, por ejemplo, hace mes o mes y medio (entre $28 y $30 el dólar) está llegando ahora al país y las tasas, impuestos y gastos deben ser abonados a un dólar de $40,50 (valor del viernes pasado). Se estima que por cada u$s 100.000 de mercadería importada, se debe pagar en torno u$s 70.000 en gastos e impuestos.

"Estamos pidiendo al Gobierno que estudie la posibilidad de tener un dólar del momento en que se hizo la operación, para poder pagarle al Estado la nacionalización de la mercadería", aseguró Marcelo Fernández, presidente de CGERA. "Estamos en un momento crítico, esto hace que no puedas retirar lo que ya tenés comprado", destacó Fernández", y aclaró que el tema fue planteado al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en el marco del Consejo de Monitoreo y Competitividad PyME.

Con lógica simple pero dramática, Fernández pidió: "Tirame un salvavidas porque si querés que no despida y que no deje de pagarle a la AFIP, dame una mano, porque si no el contenedor queda tirado, yo no produzco y vos no recaudás".

La entidad también denuncia que se están recibiendo notas de débito por parte de grandes empresas por el diferencial de tipo de cambio correspondiente a mercadería comprada hace algunas semanas pero con pagos acreditados en estos días.