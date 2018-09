Nielsen pidió al Gobierno "explicación profunda" ante rumores de dolarización

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen advirtió hoy que el Gobierno debería dar una "explicación mucho más profunda" a la hora de desmentir los rumores de la dolarización de la economía argentina, mientras aseguró tener la "duda" respecto de qué es lo que está "conversando" la administración de Mauricio Macri con el Tesoro norteamericano.

"La primera duda que me salta es que está conversando el Gobierno con el Tesoro norteamericano. No lo tengo claro", sostuvo. En ese sentido, subrayó que si bien Hacienda "desmintió" las versiones de dolarizar la economía, "del otro lado fueron muy precisos".

"El Gobierno debería dar una explicación mucho más profunda", puntualizó y aseguró que el funcionario de los Estados Unidos que recomendó poner en marcha ese esquema "forma opinión y ayuda a tomar decisiones".

De ese modo, alertó: "Me huele riesgosa una cosa, que es un esquema demasiado simple. A trump no le gustan las cosas sofisticadas". Según su consideración, "la Argentina se tiró a la pileta de un segundo acuerdo con el Fondo" sin haber cumplido con las condiciones de la primera etapa. "No da la impresión de que el Fondo esté muy convencido", puntualizó en diálogo con Radio Mitre.

Además, afirmó: "Veo al Gobierno en el medio de la tiniebla en lo económico". "El efecto de esto es que el Gobierno entrante, cualquiera que sea, va a iniciar sus tareas teniendo que estar dentro de un acuerdo con el Fondo, pero sin tener los desembolsos", evaluó.

Indicó que el país se encuentra "en una situación económica extremadamente complicada" y advirtió sobre el impacto del desarme de Lebac, de cara a la licitación del martes. "El contexto sigue siendo muy complicado", señaló y argumentó que no hay referencia respecto de "cuál es el precio justo que se debe pagar".