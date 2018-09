Nielsen se abrió de la carta de Guillermo Moreno al FMI

El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, dijo hoy que "se abre" de la carta que Guillermo Moreno, en nombre del PJ, envió al FMI.

"Noto que los ánimos en nuestro país no están calmos y no quiero hacer nada que se pueda interpretar como una interferencia a lo que hace el Gobierno con la negociación del Fondo, que la tiene bastante peluda", señaló al explicar lo motivos de su decisión.

En diálogo con La Red, Nielsen recordó: "Cuando estábamos negociando el primer acuerdo durante la presidencia de Duhalde, que fue muy trabajoso, el menemismo envió una delegación a Washington que tuvo un carácter obstructivo".

Y continuó: "Dos economistas, Pablo Rojo y Rogelio Frigerio -actual ministro del Interior- fueron a decir que no querían que se negociara con nosotros lo que iban a tener que gestionar ellos (en la creencia de que Menem iba a ganar la elección de 2003). En su momento eso hizo ruido y nosotros la remamos y seguimos adelante".

Con la firma de Guilllermo Moreno, el PJ pidió al FMI que no adelante fondos al Gobierno https://t.co/Fca8vljKeP — Cronistacom (@Cronistacom) 14 de septiembre de 2018

En su carácter de titular de la Comisión de Economía del PJ, el ex secretario de Comercio Interior envió una carta a la titular del FMI, Christine Lagarde, en la que pidió al organismo que no adelante los fondos solicitados por el Gobierno ya que esa decisión "ataría de manos" a una futura administración si el país, como sucede hoy, continúan con el acceso cerrado a los mercados de crédito.

En la misiva, Moreno concluía informando que comisionaba a tres miembros de su equipo -Nielsen entre ellos- para iniciar contactos con el organismo.

"No tengo ánimo de interferir por eso quiero dejar claro que 'me abro' de esta comisión porque el tema no fue tomado con la seriedad que debe tener", aclaró Nielsen.

La carta de la polémica