Paro y masiva marcha docente por salarios y más presupuesto

En sintonía con el paro nacional docente y la marcha desde el Ministerio de Educación al Congreso, la oposición intentó sesionar ayer en la Cámara de Diputados para debatir proyectos educativos, aunque no tuvo quórum ante la ausencia de Cambiemos y de 23 legisladores propios. La jornada de paro y movilización fue convocada por Ctera, Sadop y Conadu en todo el país en reclamo de salarios dignos y contra el recorte educativo que, anticipan los docentes, incluirá el Presupuesto 2019. La protesta se unió al paro de 48 horas de los maestros porteños y bonaerenses por la crisis edilicia. Además, el reclamo incluyó el esclarecimiento del secuestro y torturas a la docente Corina de Bonis, de Moreno, cuando iba camino a realizar la olla popular diaria que alimenta a los chicos de una escuela del distrito.

En ese contexto, la oposición intentó sesionar desde poco antes del mediodía, aunque pasados 45 minutos no consiguió el quórum y el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, dio por fracasada la reunión. La ausencia de Cambiemos fue clave, pero también, y más determinantes, fueron los faltazos de 23 diputados opositores: hubo en el recinto 122 legisladores. Faltaron 7 para el quórum.

"Me dan vergüenza ajena los diputados que no bajaron al recinto. Tengan la responsabilidad de no darle la espalda a la escuela pública en este momento", reclamó tras la caída de la convocatoria Hugo Yasky, sindicalista docente y diputado del (PJ-FpV). Su bloque tuvo asistencia casi perfecta. Sólo faltó el chubutense Santiago Igon, por una situación familiar, informaron fuentes de la bancada.

La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, coincidió con Yasky. "El Gobierno está muy interesado en que esta Cámara desaparezca de la faz de la tierra. Por eso es que vemos el recinto como lo vemos. Ni en el peor momento del menemismo de poderío, ni en el peor momento de poderío del kirchnerismo, vi el disciplinamiento que existe hoy en esta Cámara. Los felicito, hacen muy bien el trabajo de tratar de obstruir el funcionamiento de la Cámara", cuestionó.

Al Frente Renovador le faltaron el porteño Marco Lavagna y la santafesina Vanesa Massetani. El interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores, fue el que más bajas presentó. Once de sus diputados faltaron a la sesión: el entrerriano Juan José Bahillo, de viaje con el gobernador Gustavo Bordet en Estados Unidos; los cordobeses Paulo Cassinerio y Alejandra Vigo; la pampeana Melina Delú; los misioneros Daniel Di Stéfano y Flavia Morales; el rionajo Luis Beder Herrera; los tucumanos José Orellana y Gladys Medina; y los chaqueños Juan Mosqueda y Elda Pértile. Tampoco estuvieron los santiagueños ni del interbloque Evolución, de Martín Lousteau, o los puntanos Ivana Bianchi y Andrés Vallone.

El ex titular del Conicet y diputado del PJ-FpV, Roberto Salvarezza, lamentó la degradación del Ministerio de Ciencia y Técnica. "En cualquier país del mundo el recurso más importante son los investigadores, a los que hay que formar durante años. A los que los países desarrollados protegen", señaló. Su colega de bancada, el ex ministro de Educación Daniel Filmus, también cuestionó a los ausentes. "Desde junio no puede sesionar porque el gobierno nacional quiere paralizar la voz de aquellos que representan a nuestro pueblo", advirtió.