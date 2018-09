Presupuesto: por qué el Gobierno encontró en Chubut un aliado

El Gobierno nacional prepara los detalles para enviar el proyecto al Congreso para la Ley de Presupuesto 2019. En la búsqueda de consenso, esta semana el presidente Mauricio Macri convocó a los gobernadores de todas las provincias.

En este contexto, los mandatarios provinciales anticiparon sus críticas o su voluntad de acercamiento, según el caso. Por ejemplo, el pampeano Carlos Verna fue uno de los más duros: “No puedo pedir a los legisladores que voten un presupuesto con ajuste”. Del otro lado, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se mostró mucho más conciliador: “Negar la ley de Presupuesto al Gobierno es un acto de irresponsabilidad institucional”.

Durante su visita a Buenos Aires el martes pasado, donde se reunió con sus pares en el CFI y luego con el presidente Macri en la Casa Rosada, Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut, también se refirió al tema. Si bien es opositor al gobierno y aclaró que aún no conocían el borrador del proyecto, sostuvo: “Apoyaremos y daremos las herramientas, ya que es feo gobernar si no las tenés. La gente votó al presidente, estaremos de acuerdo o no, pero se debe dar todo debate en el marco de la razonabilidad”.

No se trató de una frase al azar, sino que habla con conocimiento de causa. Chubut es la única provincia argentina que está siendo gestionada sin que se haya aprobado la ley de presupuesto para este año. “Yo mismo estoy sin presupuesto. Sé lo que es y los mismos diputados de Cambiemos no me acompañaron en su aprobación. Es una cuestión de responsabilidad institucional”, ahondó.

A pesar de este mensaje alentador para el Ejecutivo Nacional, el chubutense dejó en claro su rol opositor, ya que avisó que “la Patagonia no será variable de ajuste del FMI”.

Arcioni asumió su cargo actual el 1 de noviembre de 2017, luego del fallecimiento de Mario Das Neves. Al mes siguiente envió a la Legislatura provincial el proyecto del presupuesto 2018, pero nunca se aprobó. Por eso es que debe gobernar con el presupuesto del año anterior, aunque reconducido.

En el caso de que el Congreso no apruebe el presupuesto 2019, Macri deberá reconducir el actual, de la misma forma que está gobernando Arcioni desde Rawson.