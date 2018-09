D'Elía: "Macri no puede ser Presidente ni un minuto más"

En una entrevista con El Cronista, el dirigente social Luis D'Elía se despachó con duras críticas al Gobierno nacional por el rumbo de la economía y la situación social. El presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la diputada Elisa Carrió estuvieron entre sus blancos predilectos.

-¿Piensa que Macri va a llegar al fin del mandato?

-Yo creo que la suerte está echada. El mandato de Macri está terminado, aunque hay que ver cómo se resuelve eso. Si es a través de graves convulsiones sociales o por la vía de una democracia madura. Se puede constituir el Parlamento y todos los presidentes de bloque pedirle la renuncia. Para hacer eso no hace falta modificar la Constitución, ni el marco legal vigente tal como sucedió con De la Rúa.

El dirigente social, muy crítico con el Gobierno de Mauricio Macri.

-¿No sería bueno para la democracia que termine el mandato?

-No. Este modelo ya hizo mucho daño. El gobierno nos endeudó en u$s 200.000 millones. De los cuales fugaron u$s 75.000 millones en la canaleta de la timba financiera. Y el resto sirvió para pagar el festival de las importaciones de la economía indiscriminadamente abierta. O sea, el modelo fracasó y se tiene que ir. Tiene que renunciar. Él tiene derecho a no hacerlo y nosotros tenemos derecho a estar en las calles pidiéndole la renuncia, porque esto no tiene solución. ¿Tomar más préstamos? ¿Para qué? ¿Para seguir pagando importaciones y para seguir jugando a la timba financiera? No. Ni un minuto más presidente. Y no por eso soy antidemocrático o antirepublicano. Dos países de Europa cambiaron sus primeros ministros este año. Son Italia y España, ambos están vinculadas a la Argentina y no hubo problemas.

-Pero en esos países existen sistemas parlamentarios

-Bueno, no importa. Los presidentes de bloque se pueden juntar y decirle a Macri que, antes de empujarlos a una acción contra él, mejor renuncie.

-Macri insistió en su discurso de la semana pasada en lo que se denomina “pesada herencia”. ¿Puede el Gobierno seguir apelando a ese recurso tras dos años y nueve meses de gestión?

-Esa es otra mentira. Si Cristina no les hubiera dejado un país ordenado no les prestaban plata en ningún lugar del mundo. Les dejamos perfectos todos los indicadores desarrollo humano y económico. Y algunos extraordinarios como la relación PBI-deuda en dólares, que era del 12%. Lo único que había que arreglar era un déficit fiscal de $ 120.000 millones dentro de un universo de un presupuesto de $ 1,5 billón. Para eso bastaba aumentar algunos impuestos a algún sector como el financiero o minero y recortarle subsidios al sector del privilegio. Así se podían equilibrar las cuentas sin ningún problema. Les dejamos un país ordenado con u$s 20.000 millones de reserva y $ 60.000 millones en el fondo de sustentabilidad de la ANSeS.

-¿No cree que estaban realmente muy baratas las tarifas?

-También, pero a mi los subsidios a las tarifas que permitan que la gente tenga salario indirecto no me jode. Yo no lo hubiese tocado. Es parte del salario de los argentinos.

-¿Cómo evalúa las medidas que tomó el Gobierno para enfrentar los efectos de la devaluación?

-El problema no son las medidas puntuales, como cambiar hombres, cambiar ministros o achicar ministerios. El problema es el modelo de Milton Friedman que fracasó por cuarta vez en la Argentina. Primero con Martínez de Hoz, después con Cavallo y Menem, después con Cavallo-De la Rúa y finalmente ahora. Es un modelo de expoliación, de saqueo, qué fracasó en el mundo comenzando desde la Chile de Pinochet en el '73. No hay un lugar en que se lo pueda mostrar como exitoso. Yo creo que Macri forma parte de una élite mundial que sueña con un mundo gobernado por corporaciones. Dónde desaparezcan los Estados-Nación y las democracias. Quizás la punta del iceberg es Donald Trump.

-La ministra Patricia Bullrich dijo en los últimos días que los saqueos estuvieron motorizados por los kirchneristas- ¿Qué le responde?

-Le recomendaría a la señora Bullrich que afloje con la ginebra en ayunas. No es buena.

-No sólo Bulllrich lo dijo, Carrió también opinó algo similar...

-Lo que dijo Carrió es peor. Dijo que soñaba que su final sería cuando yo la asesine. Son declaraciones para salir en la prensa, para salir en los diarios. De una enorme irresponsabilidad. En una democracia madura, ante su rotundo fracaso, el presidente tiene que renunciar e irse y ponerse a disposición de la justicia. No esperar a que haya muertos, heridos o daños materiales.

-¿Como ve las elecciones en Brasil con el veto judicial a Lula?

-Yo creo que estamos en el marco del plan Condor II. Algunos le llaman “law fare”, otros le llaman “Plan Atlanta”. Es un plan que plantea la eliminación política, no ya la eliminación física del adversario. Lo que supone un accionar articulado entre los oligopolios de la comunicación que te condenan periodisticamente primero y luego vienen los fueros federales entrenados en Estados Unidos y convierten en judiciales las condenas periodísticas.

-¿Usted es una de las víctimas?

-Sí, me quieren silenciar. Ahora están todos cagados. Piensan, ¿y si estos locos vuelven?

D''Elia estuvo detenido en 2017, en la causa por encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por AMIA.

-Pero las causas de corrupción existen y están las denuncias de los cuadernos

-¿Qué cuadernos? Las fotocopias de los cuadernos.

-Sí, pero está la persona qué dice que los escribió y con su testimonio refrenda lo que ahí está escrito.

-No sé. Citando al benemérito Aníbal Fernández, habla como Monzón y escribe como García Márquez.

-¿Dice entonces que no los escribió?

-Me gusta el ejemplo de Aníbal.

-¿Pero entonces, las acusaciones de corrupción son falsas?

-No, en todo caso me hubiera gustado investigar toda la corrupción en la Argentina, en la obra pública. Cómo y por qué se constituye el grupo Socma en diciembre de 1976. Para quienes trabajaron estos grupos, cómo Roggio, Roca, Bulgheroni, Macri durante toda la dictadura, para quien recaudaron, cómo se movieron desde la llegada de la democracia hasta la fecha. Entonces hubiésemos tenido una visión más clara. No lo veo a Néstor Kirchner como responsable de la cartelizacion de la obra pública en Argentina.

-¿Entonces reconoce que hubo cartelizacion de la obra pública en Argentina durante el kirchnerismo?

-Pero no fue Kirchner el responsable. Eso habría que preguntárselo a (Paolo) Rocca o a Macri. O al primo del Presidente, qué, paradójicamente, fue a declarar como arrepentido y salió en libertad. Hay algunos que declaran y se van a la casa. Y hay otros que declaran y quedan presos. No creo en los cuadernos, creo en los testimonios de los tipos. Pero creo que esto se presta para la joda.

-¿De Vido es un preso político?

-Sin duda. Lo que me parece es que atrás hay una pelea sorda. ¿Por qué está preso Ferreyra? ¿Porque trabaja para los chinos? ¿O por qué Donald Trump, vía Macri, quiere imponer empresas de obras públicas norteamericanas e israelíes?

-Estos días los movimientos sociales están en la calle reclamando más ayuda del Gobierno ¿Piensa que es un error político negociar con este gobierno?

-Estuvo el movimiento Carolina en la calle, eso es bueno. Pero, claramente tenemos posturas distintas. Yo tengo el orgullo haber pasado tres años sin haberme sentado una sola vez con el gobierno a negociar. Es más, nosotros tenemos un movimiento masivo al que le han sacado todos los planes, todos los alimentos. Encarcelaron a sus dirigentes, a Diego Barreto y a mí, por razones estrictamente políticas. Otros prefieren otro camino. Reclaman las migajas que se caen de la mesa de los oligarcas, a cambio de ser funcionales a la estrategia electoral del macrismo.

-En los ‘90 también reclamaban planes al Gobierno

-Sí, pero era otro momento histórico. No teníamos la claridad de los 12 años de Néstor y Cristina. Es una diferencia sustantiva. Yo no quiero paliativos, quiero un cambio de modelo. Esa es la pelea de fondo. Ellos pelean paliativos y están armando entre la UP de De Gennaro, Barrios de Pie y el Evita (en esto lo excluyo a Grabois) un espacio político por izquierda para sacarle dos, tres, o cuatro puntos al kirchnerismo. ¿Y eso a quién le es funcional? A Macri. Por eso el Gobierno engorda a esos movimientos dándoles muchos planes. Mucha comida.

-¿El kirchnerismo puede ir a elecciones sólo con Cristina y sin acordar con el resto de los sectores del peronismo?

Con Cristina sobra. Hoy las encuestas nos dan ganadores.

-¿No tiene una imagen negativa muy alta todavía?

-La verdad que no. Cristina gana en primera vuelta, cómoda.

-¿Eso significa que no hay que hacer alianzas con el denominado peronismo blanco?

-Todo lo contrario, tienen que estar todos. Hay que hacer una gran interna para todos los cargos. A mí me gustaría que ella haga una fórmula con Felipe Solá, que sea integradora con el PJ.

-¿Y el massismo?

-Si vos le sacas a Felipe y a Massa no les queda nada

-¿Y Bossio, Urtubey, los gobernadores?

-Todos adentro. Jamás los votaría en una interna, pero deben participar y me gustaría que sea con un sistema d’Hont y sin piso.

-Ustedes insisten en que esos sectores les votan las leyes al macrismo

-Si los dejamos afuera de la interna entonces van a ser funcionales al macrismo. Hay que hacerles lugar en la interna y “que cobren”, así no se van

-El kirchnerismo los dejó afuera a usted y a su movimiento las últimas elecciones, ¿por qué siguen con ellos?

-Uno hace política como decía Perón, por la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. A mí en el kirchnerismo me fue mal. Yo era el único diputado de los movimientos sociales antes del 2003 y desde que llegó Néstor nunca más pude integrar ninguna lista. Sin embargo, al pueblo le fue bien. Y lo importante es que le vaya bien el pueblo y no a D‘Elía.

-¿No le molesta ser el chico malo de la película?

-Hoy expreso una de las más altas expresiones de resistencia al macrismo y eso me llena de orgullo.