El Tesoro paga tasa récord para superar el desafío de renovar letras en dólares

El Ministerio de Hacienda logró renovar ayer el 69,3% del vencimiento de Letes en dólares a 196 días y pagó la tasa de 7% que había garantizado a los inversores. Es la más alta desde que se lanzó este instrumento, en mayo de 2016. De esta manera, renovó u$s 763 millones de los u$s 1100 millones que vencen esta semana.

Del total del vencimiento, u$s 895 millones estaban en manos del sector privado y u$s 205 millones, en poder del sector público. En general, este último suele renovar la totalidad de su tenencia pero esta vez, según confirmaron a El Cronista fuentes de Hacienda, tanto los tenedores públicos como los privados renovaron alrededor del 70% de su posición (unos u$s 143,5 millones y u$s 626,5 millones, respectivamente).

La cartera conducida por Nicolás Dujovne recibió ofertas por u$s 765 millones y tomó casi todo: u$s 763 millones. El Tesoro había garantizado una tasa mínima de 7% para las Letes que vencen el 29 de marzo de 2018 y logró colocarlas a ese costo (lo que significó un precio de corte de u$s 963,77 por cada u$s 1000). Este rendimiento está al menos un punto por debajo de lo que se negociaban ayer estos instrumentos en el mercado secundario. Precisamente, Hacienda había garantizado el piso de tasa teniendo en cuenta dicho rendimiento. Con el resultado de ayer, concluían que el mercado secundario no resulta representativo para este instrumento.

"La tasa terminó siendo conveniente para el Gobierno. Si bien es un número que parece elevado, está al menos un punto por debajo de lo que se consiguen las Letes a ese plazo en el mercado secundario. Pudieron renovar el 69% de lo que vencía esta semana. A la luz de la crisis de confianza que venían arrastrando en los últimos meses no me parece un porcentaje malo sino todo lo contrario", interpretó Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital.

En la licitación del 22 de agosto, Hacienda había pagado 5,25% a 203 días, un plazo ligeramente mayor al de ayer. Sin embargo, hace un año, en un contexto de menor volatilidad cambiaria y tasa internacional más baja, las Letes a plazo similar convalidaban una tasa de 2,8%. En el extremo opuesto, el alza de la tasa de Estados Unidos ayudó a cambiar el perfil de los tenedores de Letes en dólares, algo que el Ministerio de Hacienda ve con buenos ojos. Según los datos presentados por Dujovne junto con el Programa Financiero, la tenencia de Letes en manos de inversores del exterior representaba en enero el 7,9% del total en poder de privados y bajó al 2,4% en agosto.

Letes en pesos

También se colocaron ayer $ 42.567 millones en dos series de Letes en moneda local, un instrumento que apunta a ser el reemplazo de las Lebac. De esta manera, se renovó el 85% del vencimiento de $ 50.000 millones.

Por una parte, se emitió una nueva letra a 105 días de plazo (con vencimiento 28 de diciembre de 2018) capitalizable que recibió ofertas por $ 44.544 millones de los cuales fueron adjudicados $ 37.976 millones a un precio de corte de $ 989,20 por cada $ 1000, lo que representa una tasa nominal anual de 54,74%.

En tanto, se reabrieron Letes en moneda local a 196 días de plazo (que vencen el 29 de marzo de 2019) por las que hubo ofertas que alcanzaron los $ 9886 millones. Sin embargo, el Tesoro tomó $ 4591 millones a un precio de corte de $ 968,78 por cada $ 1000, que significa una tasa nominal anual de 50%. De esta manera, el monto total colocado de este instrumento llegó a $ 24.036 millones.

Los intereses convalidados ayer por las Letes en pesos fueron más altos que los que el Tesoro pagó el 22 de agosto, en la previa a la suba de la tasa de referencia del 30 de agosto. En aquella oportunidad, las letras a 98 y 217 días pagaron 42,14% y 39,74%, respectivamente. Por la cantidad de posturas que hubo, Hacienda podría haber emitido ayer con un costo menor pero la cartera de Dujovne buscó acercar la curva de Letes en pesos a la de Lebac, que paga alrededor del 60%.

Fuentes del Ministerio de Hacienda destacaron que las tres emisiones de ayer recibieron 18.073 órdenes de compra, lo que significó casi 10.000 ofertas más que en la última licitación de agosto. El crecimiento de las posturas se traduce como un mayor interés de los inversores minoristas quienes, a la vez, son los preferidos de Hacienda por su perfil más conservador.