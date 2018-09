El Gobierno colocó Letes al 7% y letras en pesos al 54,7%

En medio de la turbulencia cambiaria, el Gobierno salió a realizar una nueva colocación de letras en dólares y en pesos y así se midió nuevamente en el mercado interno. Con una tasa mínima garantizada del 7%, el instrumento en moneda extranjera recibió órdenes de compra por u$s 765 millones y el Gobierno adjudicó la totalidad.

Para las letras del tesoro en dólares a 196 días de plazo (vencimiento 29 de marzo de 2019) se adjudicaron u$s 763 millones a un precio de corte de u$s 963,77 por cada u$s 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 7%.

El Gobierno salió a colocar tres series de letras, de las cuales dos eran en pesos y una en dólares. Los instrumentos dolarizados eran a 196 días (vencen el 29 de marzo del año que viene) y el precio máximo era de u$s 963,77 por cada u$s 1000. El Gobierno garantizaba el pago de una tasa mínima del 7%, porcentaje menor a la ofrecida en el mercado secundario. Las Letes con vencimiento en marzo pagan hoy una tasa de entre 8 y 8,5%.

En el caso de las letras en pesos a 105 días de plazo (vencimiento 28 de diciembre de 2018) se recibieron órdenes por $ 44.544 millones de los cuales fueron adjudicados $ 37.976 millones a un precio de corte de $ 989,20 por cada $ 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 54,74%.

Mirá también El Merval subió 2% impulsado por acciones energéticas y financieras El índice ascendió 1,99% a 29.744,67 unidades en una rueda en la que solo dos papeles se desvalorizaron. La jornada alcista compensó la caída de 1,2% de ayer.

Para las letras en pesos a 196 días de plazo remanente (vencimiento 29 de marzo de 2019) se recibieron órdenes por $ 9.886 millones de los cuales fueron adjudicados $ 4.591 millones a un precio de corte de $ 968,78 por cada $ 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 50%.

Atractivo por dólares

Los ahorristas suelen elegir las Letes en dólares para inmovilizar sus fondos porque ofrecen una tasa más atractiva que un plazo fijo en esa moneda y, además, pueden comprarlas al tipo de cambio mayorista que surge del promedio elaborado por el Banco Central y publicado en la comunicación "A" 3500. En el caso de la licitación de hoy, las letras se suscribirán a un dólar de $ 37,9158.

En los últimos tiempos, el Ministerio de Hacienda modificó la normativa de las licitaciones de Letes en dólares para darle preponderancia al tramo no competitivo. Este segmento no licita la tasa sino que sus ofertas son aceptadas al precio máximo o al de corte, el que resulte menor.

Antes, el Tesoro se limitaba a sí mismo a adjudicar igual monto entre mayoristas y minoristas. Ahora, privilegia colocar entre estos últimos todo lo que demanden y el resto, entre los mayoristas. Así, se financia con los ahorristas pero les garantiza una tasa que, en principio, es menor que la del mercado secundario.

El pasado 22 de agosto el Gobierno licitó letras en dólares a 203 días (vencimiento 15 de marzo de 2019) y en esa oportunidad se adjudicaron u$s 913 millones a un precio de corte de u$s 971,63 por cada u$s 1.000, lo cual representó una tasa nominal anual de 5,25%.