El Tesoro se financia con minoristas pero paga menos que el mercado

Hoy cierra la licitación de Letras del Tesoro (Letes). Se trata de tres series: dos en pesos y una en dólares. Los instrumentos dolarizados son a 196 días (vencen el 29 de marzo del año que viene) y garantizan al inversor una tasa mínima de 7%, ya que el precio máximo será de u$s 963,77 por cada u$s 1000.

Si bien una parte de los operadores creen que la licitación terminará saliendo por encima del piso de 7%, lo cierto es que la tasa mínima ofrecida en esta colocación primaria está por debajo de lo que se opera en el mercado secundario. Las Letes con vencimiento en marzo pagan hoy una tasa de entre 8 y 8,5%. Algo similar sucede con un bono como el Global 2019, que vence en abril próximo, y tiene una tasa de 7,5%. No obstante, este activo presenta dos inconvenientes para los minoristas: por un lado, tiene poca liquidez; por otro, una ficha mínima de u$s 150.000 en contraposición a los u$s 1000 de las Letes.

Print

"Si el inversor está pensando en Letes, es difícil encontrar la misma liquidez y plazo en otro instrumento. Las letras le dan salida por el mercado secundario y le permiten tener la duration corta que el inversor está buscando. La tasa de 7% está bien pero creemos que hay mejores alternativas, tanto en fondos comunes como en el mercado secundario de Letes", opinó Fernando Lisanti, portfolio manager de Mariva Fondos.

En los últimos tiempos, el Ministerio de Hacienda modificó la normativa de las licitaciones de Letes en dólares para darle preponderancia al tramo no competitivo. Este segmento no licita la tasa sino que sus ofertas son aceptadas al precio máximo o al de corte, el que resulte menor. Antes, el Tesoro se limitaba a sí mismo a adjudicar igual monto entre mayoristas y minoristas. Ahora, privilegia colocar entre estos últimos todo lo que demanden y el resto, entre los mayoristas. Así, se financia con los ahorristas pero les garantiza una tasa que, en principio, es menor que la del mercado secundario.

Por MARTÍN BURBRIDGE Mirá también Preocupa a la Fed cómo aumenta compra de acciones en Wall Street Cada vez más empresas están aprovechando la reforma fiscal de Donald Trump para repatriar fondos que tienen depositados en el extranjero. Pero gran parte de ese dinero no se destina a la inversión en la economía real como buscaba el presidente estadounidense sino que, en cambio, se dedica a reducir el número de accionistas y de papeles cotizantes

"Tratan de que las tengan los minoristas porque son los más estables, se queda con las Letes hasta cobrar", señaló Martín Saud, senior trader de Balanz. Sin embargo, es posible desarmar la posición en el mercado secundario, aunque el inversor tendrá que pagar la comisión de su sociedad de bolsa. En el extremo opuesto, los portfolio managers de los fondos en dólares optan directamente por quedarse afuera de las licitaciones debido a la diferencia de tasas entre las emisiones primarias y el mercado secundario.

Los ahorristas suelen elegir las Letes en dólares para inmovilizar sus fondos porque ofrecen una tasa más atractiva que un plazo fijo en esa moneda y, además, pueden comprarlas al tipo de cambio mayorista que surge del promedio elaborado por el Banco Central y publicado en la comunicación "A" 3500. En el caso de la licitación de hoy, las letras se suscribirán a un dólar de $ 37,9158.

"Creo que pueden tener bastante demanda minorista: la tasa es atractiva, hubo mucha compra de dólares y el riesgo de crédito es bajo, más que nada por el acuerdo con el FMI. Si mañana (por hoy) encima vuelve a subir el tipo de cambio, se agrega otra razón para entrar", dijo el administrador de un fondo en dólares.

Dos series en pesos

En el contexto de eliminación paulatina de Lebac, hoy el Ministerio de Hacienda también licita dos series de Letes en pesos. Por un lado, hace una nueva emisión a 105 días que pagará una tasa nominal mensual capitalizable mensualmente de 4%. Por otra parte, el Tesoro reabre las Letes capitalizables en pesos a 196 días con un cupón de 2,85%.