Inquietud petrolera por recortes en subsidios

La presentación del Presupuesto 2019 generó incertidumbre en las filas petroleras. La restricción fiscal y la necesidad de acelerar para alcanzar el déficit cero el año que viene llevó a que en el Ministerio de Hacienda analicen la posibilidad de recortar los desembolsos para el precio estímulo de gas producido en Vaca Muerta. En contacto con El Cronista, dos importantes ejecutivos de empresas con operaciones en la Cuenca Neuquina mostraron su inquietud.

El temor a que se cambien las reglas de juego en Vaca Muerta, donde el propio Gobierno apuesta a replicar otro polo exportador como sucede en el sector agropecuario, es fuerte. En reserva, el directivo de una compañía productora de gas comentó: "Entendemos que hay una diferencia entre lo que se presupuestó en un principio y lo que finalmente se va a asignar, en función de las necesidades. Pero está el riesgo de que se cambien las reglas de juego y es una luz amarilla, aunque sabemos que al Gobierno le deben cerrar las cuentas y nosotros no ganamos nada si el barco se hunde".

Otro par, también en privado, trazó en diálogo con El Cronista un diagnóstico de lo contraproducente que podría resultar una medida oficial de recortar los subsidios a las petroleras que producen gas con la Resolución 46/2017 de Energía. "El Gobierno debe ser muy cuidadoso si mira solamente el ahorro fiscal, porque podría distraerse del ahorro comercial que genera una mayor producción en Vaca Muerta. En 2019 se podrían sustituir importaciones por u$s 1500 millones entre compras de gasoil, fuel oil y GNL, que tienen precios de entre u$s 10 y u$s 17 por millón de BTU, más del doble que los u$s 7 que costaría la Resolución 46", justificó.