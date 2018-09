Lagarde confirmó que el FMI evalúa una "reformulación" de pagos

En medio de las negociaciones entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno para que el organismo otorgue un mayor respaldo a la Argentina, Christine Lagarde definió hoy que las medidas que buscan equilibrar las cuentas públicas anunciadas el lunes pasado son un "factor clave" de la política fiscal en el futuro.

Las declaraciones de la directora gerente del FMI las formuló ante el diario británico, Financial Times. Sobre la solicitud de la Argentina, que implica o un préstamo aún más abulado o adelantamiento de los desembolsos, respondió que el organimos estaba considerando una "reformulación" de los pagos.

"Si el presidente Mauricio Macri incluye reformas serias en su plan, entonces lo veremos, evaluaremos el impacto en la situación macroeconómica de Argentina, determinaremos la sostenibilidad de la deuda y trabajaremos con ellos", señaló.

Sobre la política monetaria argentina, Lagarde sostuvo que el FMI buscaba que tuviera "claridad, transparencia, información adecuada y debida para los operadores del mercado y una mejor comunicación". Esto tendría un impacto significativo en la confianza interna dado el enfoque de los ciudadanos en los mercados cambiario, dijo.

De acuerdo a la nota del FT, "el Fondo estaba analizando si las medidas de austeridad de Macri generarían el prometido equilibrio fiscal un año antes de lo previsto originalmente. El FMI también sopesa las medidas de reforma económica y su impacto en la economía".

De acuerdo a la publicación, dijo consideró como esencial continuar centrándose en los ciudadanos vulnerables de Argentina, que podrían ser impactados resultado del ajuste. Recordó que la Argentina cuenta con 0,2% del PBI, de ser necesario, como una "válvula de seguridad que debería usarse" para proteger a los más vulnerables.

Impacto en emergentes

Lagarde advirtió que la escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China podría generar un "shock" en los vapuleados mercados emergentes, lo que aumenta la posibilidad de que una crisis que atraviesan Argentina y Turquía se extienda a todo el mundo en desarrollo, detalló el FT.

La directora gerente del FMI le dijo al Financial Times que su staff aún no ve que el "contagio" se extienda a varios países más allá de los que actualmente luchan contra la salida de flujos financieros.

Pero advirtió que "estas cuestiones podrían cambiar rápidamente" y citó la "incertidumbre y la falta de confianza ya producida por las amenazas al comercio, incluso antes de que se materialice", como uno de los principales peligros que enfrenta el mundo en desarrollo.

Sobre guerra comercial

Los comentarios de Lagarde se producen mientras Donald Trump, presidente de los EE.UU., se prepara para imponer aranceles nuevos sobre u$s 200.000 millones a las importaciones chinas, lo que intensifica la guerra comercial de EE.UU. con Pekín. China prometió tomar represalias, y Trump ha dicho que está dispuesto a imponer gravámenes sobre otros u$s 267.000 millones en productos chinos en respuesta, agregó el FT.

La política arriesgada se ha intensificado justo cuando los mercados emergentes luchan por recuperar la confianza del después de una fuerte ola de ventas provocada por el aumento de la moneda estadounidense, lo que ha cuestionado si los gobiernos y las empresas pueden pagar miles de millones en deuda denominada en dólares.

Hasta el momento, la crisis del mundo en desarrollo se ha centrado en Argentina y Turquía, que tienen problemas fiscales o políticos específicos que han elevado la preocupación de los inversores. Pero países tan diversos como Sudáfrica, Indonesia y Brasil han visto salidas en las últimas semanas, lo que aumenta el riesgo de una crisis más amplia.

El banco central de Turquía tiene previsto reunirse el jueves después de señalar que estaba preparado para elevar las tasas para restaurar la confianza de los inversionistas, y Argentina solicitó al FMI que acelere el préstamo por u$s 50.000 millones para apuntalar sus finanzas, sostuvo el FT.

Lagarde dijo que un aumento en los aranceles entre los Estados Unidos y China tendría un "impacto medible en el crecimiento en China" y que "desencadenaría vulnerabilidades" entre sus vecinos asiáticos debido a sus cadenas de suministro integradas.

También dijo que el impacto adverso en los EE.UU. se sentiría sobre todo por las "personas de bajos ingresos dentro de la población de consumidores" que serían afectadas por los precios más altos en una amplia gama de productos.

"Añadiría un impacto a una situación en la que no hay contagio pero hay vulnerabilidades fragmentadas. Agregaría un shock adicional ", dijo Lagarde sobre el mundo en desarrollo. "El comercio es positivo, el comercio es un plus, el comercio necesita una fijación segura, pero es una herramienta y un motor para el crecimiento que no debería estar bajo amenaza, particularmente en este momento".