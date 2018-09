Carrió defendió las retenciones y "gozó" con el desfile judicial de empresarios

Ante un auditorio colmado por productores rurales, la diputada Elisa Carrió defendió hoy la decisión oficial de aplicar derechos de entre $ 4 y $ 3 por dólar para todas las exportaciones, al recalcar que "en una crisis todos tienen que poner" para sostener el modelo.

"Me negué a que fuera reinstaurar las retenciones al campo. Pero este aporte, que además es en pesos por dólar, lo tenemos que hacer en beneficio de este modelo de prosperidad para que no nos tumben, y eso ya no lo van a lograr", planteó Carrió al exponer en el primer congreso de cooperativismo rural organizado por Coninagro en la Bolsa de Cereales porteña.

En diálogo con los periodistas tras su alocución, la legisladora además celebró el alejamiento de la presidencia de la Corte de Ricardo Lorenzetti, a quien siempre denunció. "Es un milagro", manifestó.

Al hablar ante los ruralistas, Carrió manifestó su compromiso para que las medidas de aliento a las pymes en medio de la crisis se focalicen en ese sector y planteó su respaldo al proyecto de ley de Coninagro para la defensa y promoción de las economías regionales.

Mirá también Presupuesto: gobernadores “se adaptarán” a las nuevas circunstancias Tras el encuentro con el Presidente los mandatarios provinciales acordaron acompañar el proyecto que Nación girará al Congreso en los próximos días. Urtubey deslizo que la palabra final al tendrá el Congreso.

Comentó que la semana próxima habrá un encuentro que encabezará Macri al respecto y les prometió a los ruralistas que será "garante para que esto sea para las pymes, que no corra para aquellos intereses "ligados a los viejos grupos económicos del país".

Según Carrió, esos mismos grupos querían reinstaurar el esquema de retenciones vigente en el kirchnerismo, con la alícuota de la soja en 35% y la de los cereales en torno al 20%.

"Yo me negué, el presidente Macri se negó y logramos que el aporte sea de todos y aparte es peso por dólar, cuando los exportadores de todas las ramas tienen un dólar extraordinario ahora", puntualizó.

En sus críticas a la "dirigencia soberbia que llevó al país a la decadencia, y a la política", Carrió sorprendió a todos al manifestar: "Gozo mucho verlos desfilar por Comodoro Py". Y aclaró que no se refería a los políticos sino a "los mismos empresarios que me venían a ver para poner plata en la campaña y yo les decía que no".

,