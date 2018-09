Macri, a su tropa: "Hubo errores y puede seguir habiéndolos"

En el que él mismo se animó a definir como el momento más crítico de su gestión, el presidente Mauricio Macri reunió a las primeras, segundas y terceras líneas de su gabinete, en la tradicional reunión ampliada que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner y que contó con la presencia de más de 1000 funcionarios.

Según supo El Cronista de fuentes ejecutivas, Macri cerró los discursos con un mensaje motivador a su tropa. Pero también fue drástico al plantear que "si no hubiéramos generado la confianza que logramos en el exterior, todo habría explotado mucho antes, y peor".

El Presidente dijo que "hubo errores y puede seguir habiéndolos, porque nadie es infalible". Aunque insistió, sobre el camino a seguir: "Estoy convencido de que es por acá".

La primera referente de Cambiemos que habló fue la vicepresidenta Gabriela Michetti, que leyó un proverbio. Luego la siguieron la cada vez más ascendente ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y posteriormente sus pares, de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Stanley resaltó que los cambios anunciados la semana pasada, además de las retenciones impuestas a las exportaciones, implican un fuerte respaldo desde lo social a "los que peor la están pasando" y detalló, también, que "no fueron medidas para los mercados". Dujovne y Sica destacaron sus roles tras los movimientos de pieza en el Gabinete y las expectativas del Gobierno en materia económica de cara a lo que viene.

Un discurso muy aplaudido fue el del radical Mario Negri, jefe del bloque de Cambiemos en Diputados. "Tuvo tono alfonsinista", valoraron algunos de los funcionarios presentes. Negri, en línea con Stanley, negó "la mentira de que este Gobierno piensa en los más ricos" cuando, sostuvo, "tiene el presupuesto social más grande" que hubo en muchos años. También habló el líder de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff.

Peña dio el discurso previo a Macri. Recluido desde hace dos semanas, sin dar declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete reconoció que "pueden venir tormentas" y puso como ejemplo un caso que, según su mirada, impide ir adelante con el cambio. "A mí a veces me hablan del cambio, de lo importante que es lograrlo, y después me terminan diciendo 'no te olvides de lo mío'", ejemplificó.