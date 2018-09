De Pablo: “Los bomberos están atentos, pero los indicadores dirán si el incendio se apagó”

El economista Juan Carlos De Pablo sostuvo hoy que los indicadores económicos dirán con el tiempo si el “incendio” se apagó, mientras tanto consideró que lo que se sabe es que “los bomberos están atentos”, al hacer referencia a que en los últimos meses tanto el presidente, Mauricio Macri, como sus funcionarios "están más realistas".

"Si el incendió se apagó, lo dirán los indicadores. Sabemos que el bombero está atento", señaló De Pablo, esta mañana en diálogo con radio Mitre. En ese sentido, el economista indicó que "desde hace cinco meses el presidente y los funcionarios están mas realistas".

Para De Pablo, el discurso del Presidente de la semana “sirvió para darle apoyo psicológico al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que fue el encargado de comunicar más impuestos. Y recordó cuando "el ex ministro de Economía Juan Vital Sourrouille anunció el Plan Austral, primero habló el ex presidente Raúl Alfonsín".

Es importante que cuando hay un anuncio de un ministro esté el Presidente detrás, porque según opinó la mamá de Dujovne es por estos día la más citada por los exportadores.

Por otro lado, se refirió al nuevo reclamo del sindicalista Hugo Moyano de discutir paritarias para conseguir aumentos del 40%, para acercarse al costo de vida real: “Dije en su momento que haber puesto metas de inflación fue una estupidez conceptual y los números eran ridículos. A fines del año pasado se insistió con una estupidez. Se quiso meter esa estupidez en la paritaria. Lo único que faltaba era que el Gobierno hiciera cumplir el tiempo de la cláusula de la revisión”.

“Cualquier dicho de Moyano tiene contenido político. Al negociar en el sector público trabajar sobre la base de que no podes rajar a nadie. En el sector privado no. Un ex gobernador me dijo una vez que un empleado público era titulo de nobleza. El gobierno anterior nombró dos millones de empleados públicos. Si la calidad del servicio no subió, tengo derecho a pensar que están becados”, concluyó el economista.