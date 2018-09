La City espera que Caputo mantenga el rumbo y trate de dar un mensaje de calma

Hoy es la reunión de política monetaria del Banco Central (BCRA) y aunque los expertos descuentan que el organismo no dará sorpresas -la tasa de referencia seguirá en 60%- sí esperan que el comunicado denote seguridad.

Es que con un tipo de cambio que todavía no parece estable en una economía que no toleraría una corrida cambiaria más, lo único que anhela el mercado es recobrar la confianza.

A una tasa en 60% se llegó de manera obligada y bajo la promesa de que no cedería hasta diciembre.

El 30 de agosto, el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Central resolvió por unanimidad reunirse fuera de su cronograma preestablecido y aumentar la tasa de política monetaria del 45% al 60% "en respuesta a la coyuntura cambiaria actual y ante el riesgo de que implique un mayor impacto sobre la inflación doméstica". Esa semana el dólar había alcanzado máximos insospechados tiempo atrás de hasta $ 42.

Sin guiños

"La expectativa es que el Banco Central mantenga la tasas. Creo que tienen que priorizar una política muy prudente en términos de que realmente tienen que dar pasos muy sólidos, porque si bien mejoró la situación cambiaria, no es que se solucionó por completo. Recién se verá una baja cuando haya mucha más certidumbre", dijo Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis.

A su vez, el especialista recordó que, tras la fuerte suba del dólar todavía resta ver el traslado a precios, por lo que es necesario que el BCRA manifieste que le sigue importando contener la inflación, más allá del desvío que sufrió la proyección original.

Por su parte, Martín Przybylski, portfolio manager de Consultatio, indicó: "En teoría hasta diciembre la mantendrían en 60%. Creo que si la baja antes de diciembre perdería credibilidad".

Lorenzo Sigaut, economista jefe de Ecolatina opinó que "todavía hay demasiada turbulencia en materia cambiaria como para hacer algo".

El experto cree que el comunicado no debería dar siquiera un indicio sobre algún cambio en el corto plazo. "Sabemos que las tasas son muy elevadas y hacen mucho daño a las pymes y al aparato productivo, pero hasta que no se empiece a percibir un principio de acuerdo por el presupuesto y con el FMI, el Central no debería modificar su postura", expresó.

En la misma línea, Sigaut insistió: "Quizás en octubre podría llegar un guiño, pero no sin antes acordar por el presupuesto y el préstamo del FMI".

En tanto, el director de MB Inversiones, Diego Martínez Burzaco, declaró: "Creo que el Central va a mantener el un sesgo hawkish por las estimaciones de inflación de septiembre, tras un agosto muy complicado. No veo margen para un relajamiento de la tasa, al menos, hasta el primer trimestre de 2019, ya que la inflación se está acelerando por la devaluación".

Y especificó: "adicionalmente, hay que ver qué tasa de inflación nueva resulta de la renegociación del acuerdo con el FMI ya que eso también condicionará el accionar de la entidad que dirige (Nicolás) Caputo".