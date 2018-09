La industria turística de Uruguay le da pelea a la devaluación argentina

Autoridades del Ministerio de Turismo se reunieron con operadores turísticos para delinear una estrategia común de cara a la próxima temporada. Con la competitividad de Uruguay como destino comprometida por la devaluación del peso argentino, autoridades y representantes del sector privado pusieron en común propuestas para contrarrestar el efecto de la situación que atraviesa el país vecino.

En la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Promotores Turísticos de Piriápolis (Aprotur), la ministra Liliam Kechichian dijo que entre otras medidas ya anunciadas por la cartera -como la reimplantación de la rebaja de 22 puntos de IVA a los turistas que lleguen al país desde el exterior con el objetivo de captar en especial al turismo argentino se buscará que se fije una reducción en los aranceles que cobran las tarjetas de crédito y débito. "Fue una excelente reunión. Notamos un grado de madurez en el sector que no habíamos visto hasta ahora", dijo la ministra a El Observador.

En la reunión del sábado pasado había operadores turísticos de todo el país y representantes de todas las intendencias menos Tacuarembó. Según dijo Kechichián, el intendente Eber Da Rosa no permitió que la directora de Turismo del departamento participara. Las intendencias están manejando exonerar algunos impuestos a las empresas del sector turístico.

De todos modos, en los primeros días de la semana cada sector va a hacer llegar al Ministerio de Turismo sus propuestas para que la cartera las reúna y publique de forma centralizada y accesible para los turistas. "Todos se pusieron a pensar ideas para tratar de atraerlos", apuntó Kechichián.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, indicó que todo el sector debe encolumnarse detrás de una postura "coherente y prolija" para que sea efectivo y tenga impacto. "Si bien cada departamento tiene su perfil, tenemos que ver cómo llegamos a una estrategia común", indicó.

La campaña de Uruguay como destino turístico ya está cerrada para la Feria Internacional de Turismo que se desarrollará en Buenos Aires del 29 de setiembre al 2 de octubre.

El jueves pasado, casi la totalidad de los pequeños comercios del país sellaron un acuerdo con las emisoras de tarjetas de débito y crédito y la banca para poner en marcha un cronograma de reducción en los aranceles que se cobran por utilizar estos medios de pago. Acordaron que, en un plazo de 60 días, el arancel máximo en débito bajará de 1,5% a 1,3%, mientras que el de crédito lo hará de 4% a 3,5%. Asimismo, si el volumen de transacciones continúa creciendo, el arancel máximo para débito caerá a 0,85%, mientras en crédito bajará a 2,25%. También se reducirá a 24 horas el desembolso en las transacciones con débito con independencia si se trate de un día hábil o no.

La cartera le pidió a los operadores que sean cautelosos con los precios que fijan a sus servicios y productos, al tiempo que les solicitó que generen una oferta de paquetes pensada para el público argentino que llegue al país antes del 20 de diciembre.

Por ejemplo, el Centro de Hoteles de Punta del Este ya acordó que otorgará tres noches de hotel al precio de una para los argentinos que lleguen al balneario entre el 1 de octubre y el 20 de diciembre.

Asimismo, según dijo el presidente de Aprotur Manuel Reina algunos operadores ofrecerán promociones 4x3 para turistas de Argentina, de modo que quienes reserven cuatro noches de hotel pagarán el precio de tres. "Estamos a cuatro meses de la temporada, todavía no está todo dicho", dijo Reina y agregó que "hay un compromiso muy fuerte de parte de los operadores de acatar los pedidos del ministerio".

"No podemos asegurar que va a ser una temporada excelente, pero tampoco que va a ser mala. Todavía falta", concluyó.

En todo caso, los operadores turísticos se están moviendo para que la fuerte devaluación argentina no los agarre con al guardia baja. De hecho, en Colonia aseguran que ya sufren hace cuatro meses ese efecto con una contracción del 50% en la cantidad de visitantes provenientes de la vecina orilla que ha derivado en el cierre de hoteles, restaurantes y envío de personal a seguro de paro.

A las promociones que ya están aplicando algunos agentes como ofrecer 3x2 (alojarse tres días y pagar dos) en los hoteles y hostels, ahora en Rocha están impulsando una pesificación de las tarifas hasta después de finalizada la próxima temporada estival (marzo 2019).

La Corporación Rochense de Turismo comenzó a trabajar sobre esa estrategia con su núcleo de socios de 280 operadores de alojamientos, inmobiliarios, gastronómicos y transporte. La gremial pretende que la opción de pasar todas sus tarifas a pesos uruguayos tenga la mayor "aceptación posible" desde La Paloma hasta el Chuy para que la medida pueda "surtir efecto", explicó a El Observador el integrante de la corporación Jesús Ramos.

"Todavía no tenemos una resolución definitiva, pero hay mucha gente que está de acuerdo", adelantó. Está previsto que esta propuesta así como extender hasta noviembre la de ofrecer promociones de 3x2 y 4x3 en hoteles y hostels termine de consensuarse esta semana. Uno de los temas que tendrá que resolver la Corporación Rochense de Turismo es qué dólar toma para pesificar sus tarifas tanto para los visitantes extranjeros y uruguayos que lleguen a ese departamento. "Puede ser $ 31, pero son todos detalles que tenemos que terminar de discutir", indicó el operador turístico de este departamento.

Uruguay ya devaluó su moneda casi 14% en lo que va de este año, por lo que también para el turismo interno el costo de alquilar un inmueble o alojarse en un hotel se iba a sentir en bolsillo si no se reducen las tarifas en dólares.

El intendente de Rocha, Anibal Pereyra, dijo a El Observador que "se viene una temporada en la que Argentina está con serias dificultades. Hay que tener estrategia y no quedarse estático con una solución única". "Rocha no se va a quedar llorando porque en Argentina el dólar es más caro. Vamos a trabajar junto con el gobierno nacional para trabajar en este tema", anunció.

Uruguay recibió en los primeros seis meses del año 2,14 millones de turistas no residentes, lo que significó un aumento de 1,7% respecto a igual período de 2017. Sin embargo, el ingreso de divisas cayó 1,8% respecto a igual período del año pasado con u$s 1414 millones, divulgó el Ministerio de Turismo. El gasto promedio por persona fue de u$s 658,4, lo que significó una retracción de 3,5% frente a igual período de 2017.

Por origen, Argentina es por lejos el principal proveedor de turistas. Solo en el semestre enero-junio arribaron al país 1,505 millones, casi 1% por encima de igual período del año pasado. En segundo lugar se ubicaron los brasileños con 220 mil visitantes (-8,5%) y tercero los chilenos con 32 mil (+18,5%). Finalmente, los uruguayos residentes en el exterior realizaron 196.300 visitas al país en el período enero-junio, produciéndose un aumento de 33,2% respecto a igual período de 2017