En México ya empezaron a sacarle provecho a la llegada de Maradona

Diego Maradona llegó a México y fue presentado ayer como técnico de los Dorados de Sinaloa. De acuerdo a los medios locales su salario será de u$s 150.000 mensuales en un contrato de once meses, lo que significa que ingresará u$s 1,65 millón en menos de un año, sin contar el alquiler de la mansión con todos los lujos que exigió para su estadía en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

De esta forma, Diego se convertirá en el segundo entrenador mejor pagado de México, sólo por detrás del brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, quien gana u$s 3,8 millones anuales con los Tigres de la Universidad de Nuevo León, un equipo de Primera División.

El objetivo de los dirigentes en un principio sería que Maradona consiga el ascenso a la Liga MX y, una vez establecido en la máxima división de México, dirigiría a los Xolos de Tijuana, entidad que pertenece al mismo dueño de los Dorados.

La llegada del DT argentino conmocionó al conjuno sinaloense que ya puso a la venta una camiseta con el dorsal del ex capitán de la selección para que todos sus seguidores puedan adquirirla. El "jersey" tanto de local como visitante está disponible en la tienda oficial del "Gran Pez" ubicada en la Plaza Forum de la ciudad y tiene un costo de 1104 pesos mexicanos, es decir un poco más de 2000 argentinos.

La comercialización de las prendas del club aumentaron en pocos días, y el dato curioso es que las camisetas para mujer con el 10 de Maradona se agotaron desde el sábado.

"Están exhibidas desde el sábado en la tarde, nos llegaron y nos han incrementado las ventas un 40, 50%", comentó un vendedor de la tienda.

De todas formas, aún están a la expectativa de que se incremente la demanda y esperan que las camisetas se agoten.

Asimismo, las ventas de los abonos anuales aumentaron luego de que el equipo del Ascenso reactivara su oferta tras el arribo de Maradona al futbol mexicano.

De todas formas, los fanáticos de Dorados tendrán que esperar para el debut del equipo ya que las fiestas patrias y la pelea del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez con el ruso Golovkin obligaron a que el partido contra Cafetaleros se corra para el lunes 17 de septiembre.

Hay que mencionar por otra parte que el "10" sigue siendo presidente honorario del Dinamo Brest de Bielorrusia, un arreglo por tres años gracias al cual cobrará u$s 20 millones.