Habrá negociación por elección ajustada en Suecia

Suecia parecía resistir a la fiebre nacionalista que recorre Europa impulsada por la crisis migratoria tras unas elecciones legislativas cruciales en las que la socialdemocracia y la derecha moderada orillaban el 47% de sufragios. El ultraderechista Partido de los Demócratas progresaba menos de lo previsto y sumaba hasta 18 puntos.

Con estos resultados se anticipan intensas negociaciones para tratar de formar gobierno. En conferencia de prensa a medianoche, el primer ministro y ex obrero metalúrgico Stefan Lofven, aseguró que pese a que su partido no obtuvo el resultado esperado, no piensa dimitir.