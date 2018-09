NBA: Lebron James va a ganar u$s 10.000 por minuto con los Lakers

LeBron James sigue sorprendiendo con su llegada a Los Angeles Lakers. El basquetbolista arribó en julio al club, y su contrato sorprendió a todo el mundo por la millonaria suma que cobrará en el equipo dirigido por Luke Walton.

"King James" firmó un acuerdo por el que percibirá u$s 153,3 millones en los siguientes cuatro años. Fue fichado tras dejar a los Cleveland Cavaliers, que ofrecieron también una muy buena cifra por su renovación, un poco más de u$s 200 millones por cinco años.

ESPN calculó que del monto total la media es de u$s 38,3 millones por temporada, lo que significa u$s 467 mil por cada juego, u$s 117 mil por cuarto de partido, u$s 9700 por minuto y u$s 162 por segundo.

Y pese a la increíble cantidad mostrada, su contrato seguirá aumentando cada temporada. En la primera, va a ingresar u$s 35,7 millones ; en la segunda u$s 37,4 millones; la tercera u$s 39,2 millones; y en la cuarta se incrementará hasta los u$s 41 millones.

Además de los ingresos económicos que va a percibir en Los Angeles Lakers, LeBron también genera otras ganancias gracias a los acuerdos de patrocinio con marcas como Sprite y Nike, con la cual se dice tiene un contrato vitalicio por u$s 500 millones.

De acuerdo a medios especializados, en el último año ganó u$s 52 millones sólo en concepto de sponsoreo. De esta forma el jugador estrella se ubica en el sexto lugar de los deportistas mejor pagados, solo por detrás de Floyd Mayweather, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor y Neymar Jr.

En tanto que con la llegada de LeBron, los Lakers esperan mejorar su actuación en la NBA para regresar a los playoffs y volver a ganar el campeonato.

De esta forma los Lakers hacen valer su poderío financiero, que según informó la revista Forbes a principios de año, están valorados en u$s 3300 millones, y son sólo superados por los Knicks de Nueva York con u$s 3600 millones.

Lebron fue elegido a los 18 años en la primera posición del Draft de 2003 por Cleveland Cavaliers, y antes de debutar firmó un contrato de u$s 90 millones con Nike. Con los Cavs ratificó el prometedor futuro, y en su primera temporada ganó el premio al Rookie del Año.

En 2010 pasó a los Miami Heat con los que ganó dos campeonatos, y en 2015 regresó a Cleveland, equipo al que llevó a ganar su primer anillo de la historia ante Golden State Warriors tras una histórica remontada.

La próxima temporada de la NBA comienza el 16 de octubre.