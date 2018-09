Del Potro no pudo con Djokovic en la final del US Open, pero se lleva u$s 1,6 millones

Juan Martín del Potro fue derrotado por Novak Djokovic por 6-3, 7-6(4) y 6-3 en la final del Abierto de Estados Unidos (US Open) y se llevó 1,6 millones de dólares por terminar en el segundo lugar.

Para el serbio -sexto preclasificado-, la victoria representa su segundo título de Grand Slam de la temporada y el décimo cuarto en toda su carrera. Además, se lleva casi u$s 3,3 millones en premios en metálico.

Djokovic, quien también triunfó en Wimbledon este año, ahora comparte junto a Pete Sampras el tercer lugar de la lista de los tenistas con más títulos de Grand Slam, detrás de Roger Federer (20) y Rafael Nadal (17).

Un año fructífero

Con este subcampeonato, "Delpo" cuenta en su haber desde que se inició en el profesionalismo con u$s 24,1 millones, de los cuales u$s 5 millones fueron generados este año.

Se encuentra en el puesto 12 de los más millonarios del circuito en una lista que encabezan Roger Federer (u$s 117,5 millones); Novak Djokovic (u$s 115 millones); Rafael Nadal (u$s 102 millones); Andy Murray (u$s 60,9 millones) y Pete Sampras (u$s 43 millones), según informa la misma ATP.

Al salir en segundo lugar, superó al ruso Yevgeny Kafelnikov (u$s 23,8 millones), y en el mundo de los "terrenales" sigue detrás de Stan Wawrinka (u$s 31,3 millones); David Ferrer (u$s 31,2 millones); Andre Agassi (u$s 31,1 millones); y Tomas Berdych (u$s 28,9 millones).

El resto de los tenistas argentinos se encuentran bastante lejos y los más cercanos ya están retirados: David Nalbandian en el puesto 55 con u$s 11 millones; Gastón Gaudio (124) con u$s 6 millones; Juan Mónaco (90) con u$s 8 millones, y Guillermo Coria (128) con u$s 5,9 millones.

En este sentido, vale la pena recordar que el US Open repartió en su edición número 50 un récord de u$s 53 millones. Se trata de un incremento del 5% en la cifra a repartir entre los participantes, convirtiéndose en el certamen más "generoso" del mundo. En la edición 2017 repartió u$s 50 millones.