Weretilneck: "Vamos a tener Presupuesto, faltan ajustar algunos detalles"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró hoy que "la gran mayoría" de los mandatarios provinciales están "trabajando para que la Argentina tenga" una ley de Presupuesto para el año que viene, aunque aclaró que "faltan ajustar algunos detalles".

"No estamos en una situación de aprietes o de cosas no deseadas. Estamos en un momento de discusión que va a tener su resultado", sostuvo. El rionegrino consideró que hay "un buen ámbito para empezar" el debate con las autoridades nacionales, pero reconoció que "cada provincia tiene su relación particular" con la Casa Rosada.

"Nuestros ministros de Economía vienen trabajando desde hace más de un mes con Rogelio Frigerio en un presupuesto que permita cumplir con las metas del FMI y tener previsibilidad durante todo el año que viene", precisó Weretilneck en diálogo con Radio Mitre.

"En rasgos generales, lo que venimos hablando entre nosotros, es que ninguno quiere impedir que haya un presupuesto para el año que viene", agregó este domingo el gobernador.

Por otra parte, el rionegrino resaltó que el ministro Frigerio es "un buen interlocutor para todas las provincias" y opinó que "el hecho de que conozca a todos" los gobernadores facilita "el ir avanzando en las negociaciones".

Finalmente, Weretilneck se refirió a las próximas elecciones presidenciales y se mostró interesado en "ver si este espacio que se autodefine Peronismo Federal logra transformarse en un actor político". "Pero eso depende más de ellos que de nosotros. Nosotros siempre tratamos de que nuestra visión sea más provincial y no meternos tanto en las cosas nacionales", manifestó.