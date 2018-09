Dady Brieva: "Quiero que se queden hasta el final y que la pasemos mal"

El humorista Dady Brieva criticó anoche duramente al Gobierno y pidió que sus integrantes "se queden hasta el final" de su mandato y que "realmente la pasemos mal" para que la gente "nunca más vuelva a votarlos".

En Podemos Hablar, el humorista se diferenció de su compañero de Midachi Miguel Del Sel, quien también estaba en la mesa. El ex funcionario de Cambiemos reconoció que está "preocupado como cualquiera" y afirmó que existen "errores de este Gobierno". A continuación, Andy Kusnetzoff le preguntó su opinión a Brieva.

"Si vos vas en representación de la AFA y hablás de tu equipo, estás sacando ventaja. Vos no tenés que hablar de tu equipo, porque vas en representación de la AFA. Si vos me invitás solo, yo digo todo lo que pienso de Mauricio Macri , pero si vos me invitás con los chicos me siento incómodo porque sé que piensan distinto y no quiero comprometerlos", señaló el humorista.

Sin embargo, enseguida agregó: "Pienso que tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir, y no lo dijeron. Prometieron un montón de cosas, no cumplieron ninguna. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos. Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores".

A continuación Dady hizo una comparación futbolística para graficar su posición. "No quiero que se vayan. Quiero que se queden, como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y 'tribuneados', y el árbitro dice 'No, quedate hasta el final, hijo de put..., así la gente se da cuenta que jugás mal'", indicó Brieva.