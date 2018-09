El nuevo plan del Gobierno para atenuar el impacto de las subas del gas

La baja de rango de Ministerio a Secretaría no implicó que desde Energía no se motoricen cambios. Al menos eso se desprende de lo que fuentes ejecutivas reconocieron se estudia: un nuevo procedimiento para calcular el consumo de gas, que elimina la estacionalidad y establece un sistema de factura previsible.

La iniciativa, surgida desde la cartera que conduce Javier Iguacel y que reporta ahora al Ministerio de Economía, tiene el aval del Gobierno, y prevé que a partir de ahora se facture con precios más planos. Añade, además, otras herramientas para morigerar las subas a los usuarios residenciales y a los comercios. En esa línea, se buscará licitar los volúmenes que precisan las distribuidoras con las petroleras, que son las proveedoras.

La medida apunta a que las tarifas mantegan cierto nivel de previsibilidad y no se distancien tanto entre una etapa de mayor y menor consumo, como puede ser el verano y el invierno, donde mayor gasto en gas se hace.

Por otro lado, desde el Gobierno comentaron que durante agosto se bajó el precio que se paga por millón de BTU, de u$s 5,20 a u$s 4,20. Entre los resultados de la primera licitación en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa), de la que participaron 32 oferentes y en la que hubo u global de 191 ofertas, se logró un precio pomedio de u$s 3,40, 20% por debajo de la última referencia y se generó un ahorro de u$s 280 millones en el cuatrimestre.

Además, se destacó, la producción de petróleo en Vaca Muerta se incrementó en un 2,1% interanual de julio a julio, y la de gas natural, un 7,1% en el mismo período.

En otro orden, fuentes oficiales le dijeron a El Cronista que a fin de año la empresa china Gezhouba, accionista central en la construcción de las represas Condor Cliff y La Barrancosa (antes Jorge Cepernic y Néstor Kirchner) en Santa Cruz, deberá definir la salida del grupo Electroingeniería, asociado en un 20%, que encabeza Gerardo Ferreyra, detenido en el marco de la causa que investiga los denominados cuadernos K de las coimas.