Cómo están reemplazando los fondos T+1 a las Lebac

A mediados de agosto, y envuelto en un reflote de la corrida cambiaria, Luis Caputo, presidente del BCRA anuncio el fin de las Lebac, entendiendo a la bola de nieve de las mismas como un factor de incertidumbre que generaba mayor volatilidad en el peso argentino.

"El objetivo es el de eliminar el stock de Lebac en manos de no bancos, esto siempre estuvo acordado con el FMI pero se pretendía hacer a través del financiamiento con el Tesoro. Esto no era una meta rígida, era una intención, entonces si el Tesoro tenía financiamiento adicional el objetivo era limpiar el balance del BCRA y eliminar las Lebac", explicó entonces Caputo.

La eliminación de las Lebac resultó (y resulta) ser una buena noticia para la economía y la salud financiera del país, también implico un desafío importante para la industria de Fondos comunes de inversión que se vieron obligados a modificar su estructura, puntualmente sobre los fondos comúnmente llamados "T+1", dedicados a pesos y muy orientados a las Lebacs en los dos últimos años. Con este cambio de estrategia del BCRA, las gestoras debieron cambiar su estrategia de inversión.

Los llamados fondos t+1 son instrumentos que ofrecen rescate en 24 horas y que tienen por objetivo obtener retornos en pesos con tasas superiores al plazo fijo de 30 días en el mercado mayorista (Badlar) e invertir en títulos de deuda de corto plazo como Lebac, fideicomisos y cauciones.

Sobre este punto, Mariano Skladnik, CFA y director de la consultora 1816 Economía y Estrategia señaló en un informe enviado a sus clientes que las primeras conclusiones post vencimiento de Lebac es que los fondos bajaron en promedio 23% la exposición a Lebac. "Como contrapartida, incrementaron sensiblemente su liquidez (entendiendo como tal a fondos de MM y disponibilidades en cuenta corriente) por un total de 15,9%. Además, incrementaron la exposición en 5% a Letes en ARS y 2,4% a Plazo Fijos". señaló.

Por otro lado, Skladnik destacó que el fuerte incremento de activos líquidos se da en un contexto desfavorable para este segmento de fondos comunes de inversión, que sufrieron rescates en torno a los $ 45.000 millones en los últimos 30 días y que vieron perder la mitad del share desde el inicio de la crisis cambiaria. "Desde abril a la fecha, pasaron de representar el 46% del patrimonio bajo administración del total de la industria al 23% en la actualidad. Cuando se estabilicen los flujos esperamos que la liquidez promedio de los fondos se reduzca, dado el costo de oportunidad que hoy supone la estrategia de minimizar el riesgo de pago de rescates", detalló.

Mirando a mediano plazo, desde la consultora 1816 Economía y Estrategia esperan que la composición de las carteras se aproximen a la forma en que estaban distribuidas previo al boom de las Lebac.

"Hay que recordar que hasta agosto, aproximadamente el 60% de las carteras estaban invertidas en Lebac. En este sentido, en el mediano plazo, esperamos que el 60% que hasta ahora estaban invertidos en Lebac se distribuirán mayormente entre Plazo Fijo, ONs, Letes y Letras Provinciales", agregó.

Para Skladnik, el gran interrogante que enfrenta la industria de fondos comunes de inversión en el día de hoy es saber si se generará o no un mercado secundario con profundidad de Letes: "en caso de que esto suceda, es muy probable que los Fondos T+1 destinen una parte interesante de sus carteras a estos instrumentos. Cualquiera sea la estrategia que persigan en adelante los fondos, suponiendo mercados normalizados, no cabe duda que mejorar el rendimiento del benchark natural de estos fondos (la Badlar) no será sencillo".

En la industria hubo comportamientos diversos por parte de las gestoras en relación al reemplazo de las Lebac. "Hubo gestoras que reemplazaron todas las Lebac con Letes en pesos y también quienes optaron por mayor liquide vía cuentas corrientes y/o money market", graficó en el reporte.

Además destacan que hasta mediados de agosto, los T+1 clásicos todavía tenían Lebac remanente por más de un tercio de sus carteras (37,7% de los portafolios en promedio) y ese porcentaje se ira eliminando graduablemente.

Como se movió la industria

Entre los fondos que más Lebac desarmaron, según el informe de la consultora se destacan en primer lugar el fondo FBA Ahorro pesos, que bajo su exposición en Lebac un 81,7%, seguido por Comas Ahorro (58,3%), Argenfunds Renta Flexible (46,9%) y Gainvest Renta Mixta (44,3%). IAM Renta Plus, Fundcorp Performance, Toronto Trust Renta Fija, 1822 Raices Inversión, MAF Pesos Plus y SBS Pesos Plus completan los 10 fondos que mas desarmaron su posición en Lebac de sus carteras.

En promedio, la reducción de Lebac fue en 23,2% y el mismo fue reemplazado en un 5% en promedio por Letes en pesos, un 11,1% en Money market, 4,8% en cuanta corriente y 2,3% en otros activos. Esto hace que el promedio remanente de Lebac en las carteras de los fondos sea de un 37,7% del total.