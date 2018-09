Lifschitz, duro con el Gobierno: “No quiero ser socio del ajuste”

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, sumó una nueva voz al debate sobre el rumbo económico. Explicó que, si bien hay que garantizar la gobernabilidad de Macri, no quiere compartir los costos de un ajuste debido a que no comparte la visión que propone el gobierno nacional.

“Yo no quiero ser un socio del ajuste, porque además no compartimos esa mirada de la política económica. Entendemos que hay que garantizar la gobernabilidad y poner el hombro, pero al mismo tiempo queremos defender los recursos que le corresponden a Santa Fe y no hacer el ajuste hacia los sectores sociales más vulnerables” sostuvo Lifschitz.

Estas declaraciones llegan luego de que el gobierno acepte frenar las bajas de impuestos provinciales. Esto se desprendió de la reunión que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvo con ministros de economía provinciales ayer, en la Casa Rosada.

El exintendente de Rosario también hizo referencia a ese encuentro: “La reunión fue de discusión. Nación insiste con el recorte de recursos a las provincias. Los gobiernos provinciales planteamos que, si hay que hacer esfuerzos, deben ser parejos”.

Lifschitz se detuvo además sobre otro de los temas álgidos de la discusión. Se trata de los subsidios al transporte, que el gobierno nacional pretende que sean absorbidos por las provincias. “Va a ser un golpe duro para el transporte público. No todas las provincias ni municipios van a estar en condiciones de cubrir la brecha. En Santa Fe son $2.300 millones en el año”, agregó en sus declaraciones en la rueda de prensa que mantuvo con medios santafecinos.

En el mismo sentido cuantificó lo que sucede con la luz: “La tarifa social eléctrica representa $1700 millones para Santa Fe. Hoy protege y cuida el bolsillo de cientos de miles de familias de escasos recursos”.