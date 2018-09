Fraga: “El peor momento social todavía no pasó”

El analista político Rosendo Fraga advirtió hoy que “el peor momento de la crisis social no pasó”, al tiempo que consideró que el Gobierno debe mantener la “cautela respecto a la tensión social”, y “no dar por resuelto todo el problema de confianza que tiene la economía argentina hacia el exterior”, porque según indicó “la cierta calma en los mercados puede ser transitoria”.

“No sabemos si el peor momento económico pasó o no pasó y lo iremos viendo, pero sí tenemos la proyección que el peor momento social todavía no paso, y esto hay que tenerlo presente”. E insistió, “esto más que un pronóstico es un hecho”.

Para Fraga, el Gobierno debe mantener la cautela respecto a la tensión social, que está en una situación realmente difícil, asumiendo que lo que pasó con la economía en agosto, en septiembre va a bajar a la gente”.

Sobre los recientes saqueos, el politólogo señaló que “responden a una realidad social. Si el mes pasado alguien decía ‘vamos a saquear’, nadie lo seguía, hoy puede tener seguimiento en un grupo de personas. El detonante de los saqueos es el aumento del precio de alimentos. También está el que lo utiliza políticamente".

“Hay un fenómeno social que se da como consecuencia del deterioro de la economía”, remarcó esta maána en diálogo con radio Milenium.

Al ser consultado sobre los efectos del reciente acuerdo con el Fondo Monetario (FMI ), Fraga consideró que “hay una cierta distensión en los mercados. Vi al Gobierno en los últimos días muy apurado por la ansiedad y creo que eso hay que bajarlo”.

“Me parece que esta calma puede ser transitoria o no, pero mejor bajaría la expectativa, no daría por resuelto todo el problema de confianza que tiene la economía argentina hacia el exterior”, apuntó el analista político.

En ese sentido, explicó “que la experiencia nos muestra que desde la primera ayuda que entró del FMI, con los primeros u$s 15.000 millones, que este proceso tiene sumas y bajas.

Al finalizar, dijo que el Gobierno “debería mantener la misma actitud con respecto a la reunión entre el presidente Mauricio Macri con los gobernadores la semana que viene. Es difícil que ese mismo día logren resolver todo”.